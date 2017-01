Consulta los nominados a los Oscars 2017

EP / Madrid

Los nominados de la 89 edición de los Oscars se conocerán este martes 24 de enero alrededor de las 14.20 horas, según informa la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

Por primera vez, los nombres de los candidatos se anunciarán vía 'streaming' y sin público a través de las webs oficiales de los Oscar, 'Oscar.com' y 'Oscars.org', así como las plataformas digitales de la Academia y otros medios.

En cuanto a las favoritas, una de las películas que más suena es 'La La Land', dirigida por Damien Chazelle ('Whiplash'), la gran triunfadora en la pasada edición de los Globos de Oro, donde fue galardonada en las siete categorías en las que competía.

Junto a ella, también aparecen en las quinielas 'Manchester frente al mar', de Kenneth Lonergan; 'Fences', de Denzel Washington; 'Moonlight', Barry Jenkins; 'La llegada', de Denis Villeneuve; o 'Comanchería', de David Mackenzie.

Presencia española

Por otro lado, entre las posibles nominaciones se encuentran los cortometrajes españoles 'Timecode', de Juanjo Giménez, y 'Graffiti', de Lluís Quilez, ambos preseleccionados en las categorías de Mejor Cortometraje de Ficción.

En la categoría de Mejor película de habla no inglesa, en cambio, este año no figura ninguna película española y tampoco ninguna cinta en español.

Entre las nueve películas que pasarán a la última ronda de votación se encuentran la alemana 'Toni Erdmann', de Maren Ade, la gran triunfadora en la pasada edición de los Premios de Cine Europeo; la iraní 'The salesman', de Asghar Farhadi; la rusa 'Paradise', de Andrei Konchalovsky; la canadiense 'It's only the end of the world', de Xavier Dolan, o la danesa 'Land of mine', de Martin Zandvliet.

Además, también aspiran a la nominación 'Tanna', de Bentley Dean y Martin Butler (Australia); 'The King's Choice', de Erik Poppe (Noruega), 'A man called love', de Hannes Holm (Suecia), y 'My life as a zucchini', de Claude Barras (Suiza).

Varios galardonados y académicos, como Jennifer Hudson, Brie Larson, Emmanuel Lubezki, Jason Reitman y Ken Watanabe, se unirán a la presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, en el anuncio de los nominados.

La celebración de los Oscars 2017 tendrá lugar el próximo 26 de febrero, cuando desde las 02:00 horas de la madruga, hora española, podremos ver desfilar a la grandes estrellas de Hollywood pasear por la alfombra roja.