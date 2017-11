Emma Stone vuelve al cine con 'La batalla de los sexos'

Semana atípica en los cines, que arranca el jueves por el puente de Todos los Santos con los documentales 'American Valhalla' y 'Raphael: the Lord of the Art', continúa el viernes con títulos como 'La batalla de los sexos' o 'El sistema solar', y 'Pokemon, ¡te elijo a ti!' remata los estrenos el domingo.

Iggy Pop y Josh Homme, juntos y revueltos en 'American Valhalla'

Las leyendas del rock Iggy Pop y Josh Homme, líder de The Queen of Stone Age, colaboraron en 2016 en el álbum 'Iggy Pop: Post Pop Depression', un fructuoso viaje desde la concepción de la idea y las grabaciones hasta el tour mundial, que ahora recoge el documental 'American Valhalla', dirigido por Homme y Andreas Naumann.

'Raphael, the Lord of the Art', vida y obra de Raphael Sanzio

Los historiadores del arte Antonio Paolucci, Vincenzo Farinella y Antonio Natali asesoraron al realizador Luca Viotto y la guionista Laura Allievi para crear 'Raphael, the Lord of the Art', una cinta que recorre, en 20 localizaciones y valiéndose de 30 piezas de arte, los momentos más significativos de la vida y obra de Raphael Sanzio.

Emma Stone y Steve Carell se miden en 'La batalla de los sexos'

Noventa millones de espectadores vieron uno de los eventos deportivos más importantes de 1973, que ahora recrean Emma Stone y Steve Carell a las órdenes de Jonathan Dayton y Valerie Faris en 'La batalla de los sexos', nombre con el que se conoció al partido de tenis disputado entre la número uno Billie Jean King y Bobby Riggs.

'Enganchados a la muerte', remake de la noventera 'Línea mortal'

Niels Arden Oplev (director de la primera de 'Millenium') dirige 'Enganchados a la muerte', el remake de la 'Línea mortal' de 1990. Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev, Kiersey Clemons y Daniela Barbosa son estudiantes de medicina, y experimentan paralizándose el corazón para descubrir qué hay más allá de la muerte.

Adriana Ugarte vuelve con la hispano-peruana 'El sistema solar'

Adriana Ugarte vuelve al cine tras la amlodovariana 'Julieta' con la tragicomedia familiar de producción hispano-peruana 'El sistema solar', la adaptación de la obra teatral homónima de Mariana de Althaus en la que una familia se reencuentra la noche de Navidad para aderezar las fiestas con reproches, tensiones y sorpresas.

Carlos Saura conversa con sus siete hijos en 'Saura(s)'

Estrenado en el 65 Festival de San Sebastián, 'Saura(s)', un documental "atípico", llega a los cines para mostrar a la leyenda viva de la cultura española Carlos Saura a través de conversaciones con sus siete hijos, un retrato fílmico de un maestro al que no le gusta hablar de su pasado y que firma el navarro Félix Viscarret.

Rooney Mara y Casey Affleck, un matrimonio en 'A Ghost Story'

El fantasma vestido con una sábana blanca (Casey Affleck) de un hombre recientemente fallecido regresa a su casa para consolar a su esposa (Rooney Mara), pero descubre que su nuevo estado espectral no pertenece a un tiempo concreto. El director David Lowery vuelve con 'A Ghost Story', una curiosa historia sobre la conexión humana.

Michael Keaton, un veterano de la CIA en 'American assassin'

'American Assassin', cinta de acción y suspense dirigida por Michael Cuesta, cuenta el ascenso en la CIA de un joven (Dylan O'Brien) adoctrinado por un veterano agente de la Guerra Fría (Michael Keaton), una pareja que deberá trabajar unida para esclarecer una serie de ataques sobre objetivos militares y civiles.

'Deep, el pulpo', cine de animación "made in spain"

El realizador Julio Soto Gúrpide presenta 'Deep, el pulpo', una cinta de animación española que muestra un futuro en el que los océanos han aumentado su tamaño y los humanos han abandonado la tierra, y, en ese clima, aparece, en mitad de una catástrofe, Deep -el último pulpo de la especie dumbo- con sus amigos Evo y Alice.

'La gran enfermedad del amor' con diferencias culturales

Mostrar las diferencias culturales y el amor entre personas de distintas sociedades es la premisa de 'La gran enfermedad del amor', una comedia que sigue la relación de Kumail (Kumail Nanjiani) y Emily (Zoe Kazan). Por desgracia, la familia de él no le tiene mucho aprecio a la chica, y tendrán que superar muchos obstáculos.

Xavier Gens presenta 'The crucifixion', basada en hechos reales

Basada en hechos reales, 'The Crucifixion' -dirigida por Xavier Gens- cuenta la historia de un sacerdote que es encarcelado en Rumanía por el asesinato de una moja a la que realizaba un exorcismo. La periodista Nicole Rawlins investiga si las acusaciones fueron falsas o si tuvo algo que ver una presencia demoniaca.

'The Frankenstein Complex', un repaso por los monstruos del cine

Los directores Gilles Penso y Alexandre Poncet entrevistan, entre otros, a Guillermo del Toro, Joe Dante, Rick Baker, Phil Tippet y Kevin Smith en "The Frankenstein Complex", una cinta que indaga en las motivaciones de los artistas que han dedicado gran parte de sus vidas a los monstruos que cobran vida a través del séptimo arte.

Nueva entrega de los incombustibles 'Pokémon, ¡te elijo a ti!'

Los Pokémon vuelven a sus orígenes en la entrega 'Pokémon, ¡te elijo a ti!', una nueva película de animación que arranca con el primer encuentro entre Ash y Pikachu y sus aventuras en la búsqueda del legendario Ho-Oh. La icónica pareja se encontrará con viejos amigos y con nuevos personajes, desafíos y batallas.