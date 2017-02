Las 6 formas más raras de celebrar San Valentín

EP - Madrid

es una fecha clave en el calendario en muchas regiones del mundo y desde hace relativamente pocos años se lleva popularizando en nuestro país.

Hoy son muchos los españoles que este año han decidido celebrar éste señalado día haciendo una escapada en pareja, o con regalos y detalles para sorprender a su compañero o compañera. Pero, no son las únicas formas que existen para celebrar este día de San Valentín. Hay muchas maneras de demostrar el amor más allá de dar paseos románticos por Hyde Park y hacer excursiones en barco por el Sena.

Según un estudio, los principales motivos por los que los españoles deciden viajar por estas fechas son para huir de la rutina (48,8%) y hacer un regalo diferente a su pareja (79,7%). Por eso, para aquellos que estén buscando inspiración para celebrar el día de los enamorados de una forma poco convencional y sorprender a sus parejas con algo distinto, os ofrecemos una lista con seis destinos en los que decir "te quiero" va mucho más allá de regalar flores y chocolates.



1. Alemania

En Alemania, además de las típicas tarjetas de amor, podemos encontrar una tradición muy poco convencional para demostrar el amor: nada menos que. En este país el cerdo, y dependiendo de la postura que tenga el cerdito que se regala, puede también significar lujuria.

Por suerte, la tradición no obliga a regalar cerdos de verdad: un dibujo o una figura cumplen de sobra la función. Así que los que estén planeando pasar San Valentín en Alemania, deberán saber que es correcto regalar flores, pero triunfarán todavía más si es un cerdito quien las lleva entre las pezuñas.



2. Taiwán

3. Japón

Quienes estén pensando en viajar a Taiwán por San Valentín y, además, regalar un, deberán tener mucho cuidado y. En este país, regalarsignificarosas indican. Noventa y nueve, 'lo nuestro es para siempre', y ciento ocho significa '¿quieres casarte conmigo. Así que mucho cuidado con contar bien las rosas que ofreces, ¡no vaya a ser que te equivoques en el mensaje!La forma de celebrar San Valentín en Japón es diferente al resto del mundo. En este país, pero la originalidad consiste en que, y no al revés. Además, no sólo se lo regalan a sus enamorados sino también a sus familiares varones e incluso a sus amigos y compañeros de trabajo. Eso sí, para su pareja el chocolate tiene que tener una forma especial llamada, que significa'.

Pero celebrar el amor no es sólo cosa de chicas en Japón: un mes más tarde, los japoneses celebran el 'Día Blanco', y esta vez son los hombres quienes sorprenden a sus parejas con regalos blancos, que puede ser chocolate u otros objetos, como por ejemplo, lencería.

4. Finlandia

5. Dinamarca

Para los detractores del día detambién hay una opción, y esa es viajar a Finlandia. En este país el 14 de febrero se festeja, pero no como día de los enamorados, sino como. Lo llaman "Ystävänpäivä", y los grupos de amigos se regalan mutuamenteen las que expresan gratitud y simpatía.En Dinamarca la, pero no unas flores cualesquiera. En este país, el símbolo de los enamorados son las llamadas, pequeñas flores blancas que brotan muy temprano, en cuanto se derrite la nieve.

Por su parte, los más jóvenes se regalan entre sí poemas de amor, a los que llaman "gaekkebrev". Lo particular de estos poemas es que sus autores, en lugar de incluir su firma, dibujan pequeños puntos, cuya cantidad debe coincidir en número con las letras que tenga su nombre. Si la persona que recibe la carta adivina quién se la ha enviado, recibirá como premio un huevo de pascua ese mismo año.



6. Nueva York

San Valentín es una fecha muy importante en Estados Unidos, pero si hay una forma original y muy exclusiva de celebrarlo en este país, esa la encontramos en Nueva York. El emblemáticoun número limitadísimo de, en concreto, en el mirador de su planta 86. Y es e. Se trata de un acontecimiento tan importante, que incluso la lista de elegidos se publica en los periódicos.

Eso sí, para ser uno de los afortunados hay que participar en un concurso, y las solicitudes que se reciben cada año se cuentan por millares. No en vano el Empire State ha sido el escenario de algunas de las escenas románticas más emblemáticas del cine, como 'Tú y yo' o 'Algo para recordar', y recientemente fue elegido como el mejor lugar del mundo para pedir matrimonio ('Best Place to Propose') por los lectores del diario 'USA Today'.