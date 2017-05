Manel Navarro actuará el 16º en la final de Eurovisión 2017

EP/Madrid

cantará en el puesto número 16. Ya se conocía que el músico, original de Sabadell, actuaría en la segunda mitad de la 62ª edición del Festival de Eurovisión , pero finalmente se ha desvelado el momento en el que sonará su 'Do It For Your Lover'.

España ya ocupó esa posición en 1989, cuando Nina subió al escenario de Eurovisión, que se celebró en Suiza, para interpretar 'Nacida para amar'. Según recoge RTVE, los datos no son muy favorables para los representantes que actúan en este lugar, ninguno de los participantes que ha actuado en 16ª posición se ha alzado con el micrófono de cristal. Pero es posible que Manel Navarro rompa la maldición.

La segunda mitad será una de las partes más vistas de la noche ya que cuatro de los favoritos, Bélgica, Suecia, Bulgaria y Francia, presentarán sus canciones en este punto de la ceremonia.

El Festival de Eurovisión 2017 comenzará con la espectacular actuación del israelí Imri que cantará 'I Feel Alive'. Un tema electrónico que dará comienzo a la fiesta de la Canción. Francia será la encargada de cerrar la ceremonia con Alma y su 'Requiem'.

Este es el orden en que los representantes actuarán en el Festival de Eurovisión 2017 (en negrita, los tres favoritos y españa):

1. Israel: Imri canta 'I Feel Alive'

2. Polonia: Kasia Mos canta 'Flaslight'

3. Bielorrusia: NAVI cantan 'Historyja majho zyccia'

4. Austria: Nathan Trent canta 'Running o air'

5. Armenia: Artsvik canta 'Fly With Me'

6. Países Bajos: O3GNE cantan 'Lights and shadows'

7. Moldavia: SunStroke Project cantan 'Hey Mamma!'

8. Hungría: Joci Pápai canta 'Origo'

9. Italia: Francesco Gabbani canta 'Occidentalis Karma'

10. Dinamarca: Anja Nissen canta 'Where I am'

11. Portugal: Salvador Sobral canta 'Amar Pelos Dois'

12. Azerbaiyán: Dijah canta 'Skeletons'

13. Croacia: Jacques Houdek canta 'My Friend'

14. Australia: Isaiah canta 'Don't come easy'

15. Grecia: Demy canta 'This is love'

16. España: Manel Navarro 'Do It For Your Lover'

17. Noruega: Jowst cantan 'Grab the moment'

18. Reino Unido: Lucie Jones canta 'Never Give Up On You'

19. Chipre: Hovig canta 'Gravity'

20. Rumanía: Ilinca y Alex canta 'Yodel It!'

21. Alemania: Levina canta 'Perfect life'

22. Ucrania: O.Torvald canta 'Time'

23. Bélgica: Blanche canta 'City lights'

24. Suecia: Robin Bengtsson canta 'I Can't Go On'

25. Bulgaria: Kristian Kostov canta 'Beautiful mess'

26. Francia: Alma canta 'Requiem'