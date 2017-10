'Masterchef Celebrity': la bechamel acaba con Silvia

Amaia Díez

Lafue la más tensa de la edición. En la primera prueba de la noche los concursantes cocinaron por relevos en grupos de tres. El primer grupo lo formaron Edu Soto, Patricia Morales y Pepón Nieto. Silvia, José Corbacho y Juan Betancourt el segundo. Y, por último, el equipo compuesto por Bibiana, Craviotto y Anabel Alonso.

Cada equipo se enfrentó al reto de arreglar una salsa bolognesa mal cocinada. El programa contó con la presencia del chef Tumbarello del restaurante Don Giovanni durante esta primera prueba.

El equipo de Silvia Abril pecó por estar demasiado relajado, Patricia se desesperó con las directrices de Pepón Nieto y el equipo de Anabel Alonso cocinó con buen humor y bromas.

Contra todo pronóstico, el mejor equipo de la prueba y el más compenetrado fue el capitaneado por Saúl Craviotto, que presentó a los jueces unos "retales" muy bien presentados. Aunque el jurado del programa detecto algunos errores en la elaboración, lo mejor no estaba en el plato: "Vuestro equipo ha trabajado de 10", concluyó uno de los jueces.

Por otro lado, el equipo de Edu presentó un plato "para gatos", según Jordi Cruz. Patricia, Pepón y Edu presenciaron varios rifirrafes durante el cocinado y el humorista terminó asumiendo su responsabilidad: "he sido un mal capitán", afirmó.

Edu Soto canta para denfender su plato">Para finalizar esta primera prueba en cocinas, el equipo de Silvia presentó un "canelón a tres bandas". Para su sorpresa, la bolognesa no estaba bien cocinada y quedó un "batiburrillo insufrible", según Pepe.

Segunda prueba con discusión entre Jordi y Patricia

Para la prueba de exteriores los concursantes viajaron a Huelva para cocinar un menú típico de la zona de Almonte, como homenaje al Rocío. Anabel fue la encargada de formar los dos equipos. El equipo azul lo formaron Pepón, Juan, Bibi y Saúl; mientras que el rojo lo conformaron Silvia, Corbacho, Edu y Patricia.

Ambos equipos cocinaron para 100 comensales a 45 grados de temperatura. Anabel Alonso fue la capitana de ambos equipos. Los dos equipos casi no llegaron a la cantidad de platos que tenían que servir: "De habas hay poquitas", avisaba Eva González a los concursantes.

Anabel, como capitana de los dos equipos, se quedó con una "sensación agridulce" al terminar la prueba de exteriores: "algunos se han compenetrado mejor que otros, pero por actitud y trabajo los 8 lo han hecho muy bien".

Jordi Cruz tuvo unas duras palabras para el equipo rojo al que al que vio derrotado y sin espíritu. También llamó la atención a Patricia: "Estabas más derrotada que Edu y te quejabas tres veces más. Creo que has ido a remolque toda la prueba y no lo habéis dado todo". La concursante se defendió y se mostró en desacuerdo con el juez de 'Marterchef Celebrity': "Para mí rendirse es dejar de trabajar, y yo no he parado ni un segundo".

Finalmente, el equipo azul se proclamó vencedor de la prueba de exteriores y Anabel recibió el aplauso del jurado por su labor como capitana.

La prueba de eliminación la disputaron Edu, Patricia, Silvia y Corbacho. Anabel y Bibi celebraron no tener que cocinar disfrazadas de nobles romanas.

Los concursantes tuvieron que cocinar complicadas salsas para acompañar sus platos. Anabel fue la encargada de decidir el plató que cocinaría cada uno, y lo hizo al azar. Sin embargo, los jueces comentaron que los participantes se hacen los tontos a veces diciendo que es al azar, pero en realidad es "estrategia": "la de bearnesa, que a priori es la más complicada ya le venía bien que le tocara a Patricia", susurró al resto del jurado Jordi Cruz.

Mientras tanto, Patricia se mostraba descontento con el plato que la había "tocado" cocinar: "quiero pensar que ha sido al azar, porque no me ha ido nada bien, ya que es una salsa desconocida para mí y sería un golpe bajo".

El primero en presentar su plato al jurado fue Edu Soto. El humorista lo presentó como 'American Ocean' que, según el jurado, tenía "cosas buenas y malas: puntos de cocción, salsa rica y emplatado terrible". Pero la actitud del de Carabanchel fue "bestial". Incluso se atrevió a imitar al Neng de Castefa.

Corbacho presentó una "salsa buenísima, perfectamente cocinado y la única pega, algo que lo unifique todo", según el jurado.

Silvia Abril se mostró descontenta con el plato que presentó al jurado: "se ha quedado con una consistencia que no quería". "Pedíamos que la salsa bechamel fuera la protagonista y has hecho un nada. Esto es media pata fuera", sentenció Jordi Cruz.

La cata la finalizó Patricia que llegó "contenta" con su plato, aunque no muy convencida. "Es un plato durito y poco elaborado. No has pensado el plato e ibas perdida", dijo Pepe. Después de las críticas del chef, Samantha terminó diciendo que a la concursante la falta "un poco de humildad en la cocina".

"Deberíamos echaros a las dos, pero las reglas del programa no nos lo permiten. La que debe abandonar las cocinas es Silvia", concluyeron los chefs.

Al escuchar el veredicto, Patricia abrazó a Silvia. La inesperada expulsión de Silvia provocó las lágrimas de sus compañeros que exclamaron que se iba "la alegría del programa".