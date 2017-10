La confesión sexual más impactante de Nuria Roca

M.C.

da para mucho. El programa más visto de las noches, presentado por, recibió este jueves a la dulce y televisiva, que presentaba un nuevo libro, 'Parece mentira'.

Una visita entrañable que como siempre acudía en pos de la diversión y los jocosos chistes y juegos de Motos y sus compañeros. Aunque la guinda del pastel llegó con una confesión de la pareja, que durante este viernes ha corrido como la pólvora en redes sociales y medios de comnicación.

Y es que, el matrimonio, padres de tres hijos, no se cortaron al admitir que su relación "es abierta". "La fidelidad me parece que es algo que tiene que ver con la educación y me parece muy aburrida", sentenció del Val ante el gesto afirmativo de su esposa. La confesión provocó tal agitamiento en las redes que la presentadora incluso se convirtió en Trending Topic.

Motos, por supuesto, aprovechó la tesitura para leer uno de los fragmentos del libro de Del Val. "No creo que haya nada malo en desear a otras personas. Nos han enseñado que si se quiere a alguien no puede apetecerte estar en la cama con nadie más. Me parece muy bien a quien le suceda, pero a mí no me pasa. Como teoría irrefutable nos la inculcan pero yo aseguro que es falsa".

Nuria, por su parte, dio totalmente la razón a su marido en cuanto a la fidelidad en el matrimonio y reiteró sus palabras. "Lo que está diciendo y que dice Juan en la novela es algo que nos pasa a muchos pero que muchas veces no nos atrevemos a verbalizar. Todo es una cuestión de entender, donde se está y donde se quiere estar".

Así, Motos hacía la pregunta directamente: "¿Sois una pareja abierta?". A lo que ambos contestaban que sí. "Yo no quiero tener una persona al lado que no esté viva, que no desee. Yo quiero que desee. Otra cosa es que no quiera estar conmigo. Eso sí que no lo perdonaría nunca ni yo querría estar con esa persona. Ahora bien, yo creo que las parejas crecen, evolucionan, maduran... y nosotros llevamos muchos años juntos", matizaba Roca.

Toda una revelación que dejó a los espectadores ojipláticos y que en Twitter recibió reacciones de todo tipo.









