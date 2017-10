Diana Navarro gana la tercera gala de 'Tu cara me suena'

C.D

se proclamó anoche ganadora de la tercera gala de la sexta edición decon su imitación de 'Think' caracterizada como. La cantante andaluza donó el premio de a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Albacete (AFA).

Navarro logró con su interpretación llevarse 47 puntos, de los 48 posibles que otorga el jurado, y otros 12 del público, el máximo.

"Me gustaría ser actriz en unos años, e intento imitaros a todos vosotros. Con respeto a los otros concursantes, tengo que decir que me alegro de estar en la mejor edición de 'Tu cara me suena'", confesó la artista.

En la gala también destacó la actuación de Miquel Fernández, quien se dividió en dos e imitó a Barbra Streisand y Celine Dion en una misma canción, 'Tell him'.