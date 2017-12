Cinco entrevistas televisivas que acabaron muy mal

C. G.

Darse a la fuga en los platós de televisión es algo que suele ocurrir, con bastante asiduidad, en losPero para el resto de los presentadores, que un invitado se levante de su silla o responda de manera extraña a sus preguntas es

Lo que está claro es que las cámaras, los focos y el público en el plató han ayudado a que muchos de estos encuentros no hayan llegado a las manos.

Rifirrafes entre entrevistadores o invitados, momentos de tensión o extraños comportamientos es lo que podemos encontrar en estas entrevistas que acabaron muy mal.

Alaska y Pepe Navarro en 'Esta noche cruzamos el Mississipi'

Cuando Pepe Navarro comenzó su entrevista a Alaska en 'Esta noche cruzamos el Mississipi' el desastre ya se veía venir. Fue en 1995 y la primera pregunta que el presentador lanzó a la ya popular cantante fue un directo "¿tú qué eres?". La tensión fue creciendo por momentos y frases como "eres una mujer fría, muy fría" hicieron temblar el temple de Alaska, quien sólo se relajó con la entrada en el plato de Carlos Iglesias.

Paco Umbral y Mercedes Milá en 'Queremos saber'

"Yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo". Con esta ya mítica frase el escritor Paco Umbral recriminó que Mercedes Milá no cumpliera lo prometido y no hablara de su novela. Aunque amenazó varias veces son abandonar el plató, finalmente decidió quedarse.

David Letterman y Crispin Glover en 'El show de David Letterman'

Su nombre puede que no te suene, pero, ¿si te decimos que Crispin Glover dio vida a George McFly en 'Regreso al futuro'? En 1987, cuando ya era famoso por la película de Robert Zemeckis, el actor acudió al programa de David Letterman. Pero lo que no sabía ni el propio presentador es que Crispin se presentó en el plató caracterizado como su personaje en 'Rubin and Ed', una cinta que no se estrenaría hasta años más tarde.

Esa caracterización hizo que toda la entrevista fuera una sucesión de frases inconexas y paranoicas por parte de Glover. Al final el actor llegó a levantarte y amenazar a Letterman lanzando una patada al aire con un "yo sé pelear, puedo dar golpes". Fue entonces cuando el presentador, nervioso, se levantó de la mesa y dio paso a la publicidad. Al volver de los anuncios, Glover ya no estaba en el plató y nunca explicó del todo lo sucedido esa noche.

David Letterman y Farrah Fawcett en 'El show de David Letterman'

Diez años después al mismo programa acudió la ya fallecida Farrah Fawcett. La actriz, famosa por su papel en 'Los ángeles de Charlie', entró ya en el plató despistada y tambaleándose. Durante toda la entrevista contestó a las preguntas de Letterman con frases sin sentido, cortas y mirando constantemente al backstage. Aunque Farrah Fawcett aseguró que su aparición en el programa fue una actuación, mucho se ha especulado sobre la ingesta de alcohol o drogas.

Bruce Willis en 'The one show'

El cambio de horario jugó una mala pasada a Bruce Willis en esta entrevista de 2013. O eso es al menos la excusa que puso el actor. Lo cierto es que la aparición del intérprete en el programa británico 'The one show' fue de lo más comentada por sus respuestas confusas, lentas e ininteligibles. Charlie Brooker, creador de Black Mirror, llegó incluso a hacer un análisis (sarcástico) de la entrevista.