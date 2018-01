Los mejores 'zascas' de 'First Dates'

J.A.L

El programa de citas de Cuatro 'First Dates'. Ha recibido buenas críticas por normalizar relaciones entre distintos colectivos y ha suscitado polémicas por contestaciones o reacciones fuera de lugar. Carlos Sobera ha tenido que lidiar con tantas situaciones que muchas de ellas han desencadenadoque dejaron sin palabras al perjudicado. Repasemos cuáles han sido los mejores.

La 'bofetada' a José Miguel

José Miguel llegó al espacio de citas convencido de que encontraría el amor. Allí se reunió con Ayesa. El hombre se mostró mucho más receptivo que la mujer desde el comienzo y le llegó a confesar que era su tipo de mujer, tanto como persona como físicamente.

Tras la cena, en la decisión final, José Miguel quiso proponerle una segunda cita e inlcuso se mostró dispuesto a ir a visitarla a Málaga. Pero la respuesta que recibió por parte de Ayesa fue tremenda. ''Como amigo a lo mejor, quizás, porque eres un tío que me cae bien. Pero hay dos o tres cosas que no me gustan de ti, aparte de tu físico. Cosas así... personales". El pobre José Miguel no sé lo podía creer.

Los camareros también se meten 'pullitas'

El amor entre Matías y Lidia, camareros de 'First Dates', también ha sufrido algún altibajo durante el programa. Durante una charla entre la camarera y uno de los participantes, Andrés, éste último confesó que le encantaba bailar 'Twerk'. Matías, que no pudo contenerse las ganas de opinar, le comentó al aspirante que a Lidia también le gustaba. Sin embargo, a ella no le gustó el comentario y le respondió con un ''Ah, ¿si?, ¿y tú como lo sabes?''. El momento fue tan incómodo que se hizo un tenso silencio y tanto Matías como Andrés no supieron cómo reaccionar.



El pescado fue la excusa

A pesar de que la cena estaba siendo bastante distendida, tanto 'Yoyi' como Quique decidieron realizar una llamada por separado a un ser querido. Quique se mostraba muy contento con la mujer, mientras que 'Yoyi' no creía que la cita estuviese funcionando. A su regreso, la mujer dijo que ''creía que cuando volviera ya se lo habrían quitado'', a lo que Quique respondió que ''no, que él era muy fiel''. Lo que no esperaba el hombre era la contundente respuesta de ella. ''No, me refería al pescado''.



Probablemente, el comentario más machista de 'First Date'

Entre Pau y Rosi no se desarrolló una gran sintonía durante la cita, eran como la noche y el día. Él se calificó a sí mismo como un ''plantado y acomodado'', mientras que ella se mostraba mucho más movida. Pero nadie se esperaba que durante la cena se escuchara una de las frases más machistas del programa.

La mujer le confesó que le encantaba conducir y que si podía, prefería llevar ella su propio vehículo. Fue en ese momento cuando Pau decidió soltar la tontería de la noche. ''Pues no soy machista..., pero queda eso de que eres mujer, eres rubia...''. Rosi no daba crédito a lo que acababa de escuchar y le respondió que ella conducía ''muy, muy bien''.



Diego, un peluquero sin pelos en la lengua

Isabel aterrizó en 'First Dates' buscando un hombre de las características de Bertín Osborne. Sin embargo, el programa la emparejó con Diego, un peluquero valenciano de 60 años, que estaba lejos de parecerse al cantante y presentador madrileño y que le propinó a esta comercial alicantina el 'zasca' de su vida.

Todo comenzó cuando charlaban sobre pelos y peluquerías. Isabel hablaba de lo caro que le resultaba la 'pelu' y presumía de melena: "Qué pelazo tengo, ¿verdad?". Diego le respondió con un corte en toda regla: "Cuando tengas tiempo te haces las mechas, porque lo llevas para hacer... o cuando tengas dinero, o vente a Valencia y te las hago yo. Te las regalo".

La comercial le confesó que se las había hecho ella misma y el peluquero le contestó con otro 'zasca': "¡Así van!". Pero no se quedó ahí y continuó: "Me habría gustado tener una cita con una persona de tu edad, pero una señora". Isabel le respondió que ella también era una señora y Diego volvió a la carga: "No, me refiero de aspecto. No es tu caso".

Isabel, ya harta de la actitud de su cita, quiso dejarle claro que él tampoco era lo que esperaba: "Yo para mí, y voy a ser sincera, para qué nos vamos a andar con rodeos, me pareces más mayor de lo que tenía previsto".

Pese a estos rifirrafes, la alicantina le dio una segunda oportunidad a Diego y éste le correspondió porque "es una persona interesante".