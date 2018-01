La charla sexual más directa de la historia de 'First Dates'

M.C.

En esto del mundo de las citas a ciegas no hay nada escrito, y si no que se lo pregunten a. El presentador acoge cada semana a lo más variopinto del mundo 'single' en su restaurante de, aunque hay ocasiones en las que la realidad puede superar a la ficción.

Y es que, más allá de comentarios desafortunados o encontronazos, lo que le ocurrió a la pareja formada por Armando -mimebro del mítico grupo 'Barón Rojo'-, y Lucía fue que la tensión sexual sobrevoló el ambiente desde el minuto cero. Porque nunca se sabe cuando a uno le va a hacer tilín el que tiene delante, y mejor ir al grano y aprovechar la oportunidad que perder el tiempo con zalamerías.





Así, ambos comenzaron su conversación hablando de salir por la noche. "A mí no te creas que me gusta mucho salir", comenzó a decir Armando cuando el primer plato ya estaba sobre la mesa. "No te digo que haya que estar todo el día atado a la mesa, eso tampoco", añadió.

Directa y sin cortapisas, Lucía no dudó un momento en comenzar con una de las conversaciones más picantes del televisivo espacio. "¿Atado a la mesa o a la cama?", preguntó ella. "A la cama, mejor a la cama", replicó el músico sin enterarse muy bien de por dónde iban los tiros. "¿Te gusta estar atado?", insistió ella. Y, por si quedaba alguna duda, añadió: "En el terreno sexual, digo".

Ante la mirada sorprendida de Armando, la mujer se ha visto obligada a entrar en detalles: "Es que a mí me gusta eso en el terreno sexual, de vez en cuando. La dominación. ¿A ti qué te parece?". Armando salió de su estupefacción para rematar la jugada: "¿Te gusta sumisa?". La respuesta de ella no dejó lugar a dudas: "No, sumisa no". Armando finalmente se confesó: "Sí, la verdad es que ese papel me viene bien a mí".