Alba Carrillo desvela en televisión su infierno en las pasarelas

EP / Madrid

ha vuelto a abrir la boca y seguro que se convierte en Trending Topic. En eta ocasión no ha tenido nada que ver con ninguno de sus ex, ni con Fonsi Nieto ni con Feliciano López... y tampoco con Ana Boyer y Fernando Verdasco, a los que últimamente le has dado para el pelo.

La rubia con cara de inocente ha dado un revés al mundo de la moda, y más en concreto a la Mercedes Benz Fashion Week Madrid (MBFWM) antaño conocida como la Pasarela Cibeles. Y es que Alba Carrillo es un gran personaje lleno de titulares siempre. "Hay una doble moral. En la MBFWM por ejemplo, tienes que dar un peso, el IMC (índice de masa corporal), pero si das ese peso no cabes en la ropa de los diseñadores" explicaba a Risto Mejide en su Chester, a escasos días de que comience la semana más internacional de la moda española.

Y es que la modelo salida del programa Súper Modelo 2007 explicaba qué hacen muchos maniquies para poder aparecer sobre una pasarela. Son mucha las artimañas para poder desfilar y evitar el hablado peso e índice de masa corporal: "Te ponen pesas en los sujetadores, te hacen beber dos litros de agua... Una incoherencia más del mundo de la estética y la belleza", otro revés más de la bella rubia.

Otra confesión llegaba cuando contaba lo difícil que es hacerse en el mundo de la moda si tienes una pareja conocida como Fonsi Nieto. Alba Carrillo Pariente cree que su carrera en el circuito madrileño decayó al estar con el mediático Dj y exmotorista. Según la hija de Lucía Pariente, los diseñadores dejaron de contar con ella: "Yo estaba desfilando cuando conocí a Fonsi, y los diseñadores dejaron de contar conmigo. De cara a mi carrera como modelo me perjudicó Fonsi, fue un desastre"... Alba cree que el problema estuvo en que: "Cuando se habla más de la novia de Fonsi que del propio desfile, a los diseñadores les dejas de interesar"... Una reflexión que seguro de las que estos días se va a hablar.