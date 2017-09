¿Cuántas temporadas tendrá 'Stranger Things'?

EP / Madrid

La serie de los hermanos Duffer, '', tiene pendiente el estreno de su segunda temporada en. Sin embargo, debido al éxito de la ficción de aires ochenteros el productor Shawn Levy tiene la esperanza de que llegue a una quinta temporada.

"Lo cierto es que, definitivamente vamos a por cuatro temporadas y hay bastantes posibilidades para una quinta". "Aunque, ir más allá no es algo que sea probable", continuó explicando el productor en una entrevista con Entertainment Weelkly. Por otra parte, Ross Duffer que sus planes irán más allá de la tercera temporada de Stranger Things declarando que "la segunda temporada tendrá un final satisfactorio, pero aún hay peligros ahí fuera". "Demasiado para contemplar desarrollarlo en una sóla temporada más, si somos capaces habrá por lo menos cuatro, aunque podría haber más", señaló. "Creo que llegará un momento en el que nos preguntaremos ¿Porqué estas personas no salen de Hawkins? Por ello intentaremos extender la credibilidad", continuó explicando.

Sin embargo, su hermano Matt quiso puntualizar que, no es una serie destinada a durar muchas temporadas. "Tuvimos una de esas grandes reuniones con Netflix durante la cena y fue como 'no queremos que dure tanto tiempo' y nos dieron su apoyo. Es irracional poner una fecha de finalización porque realmente no la sabemos", apuntó.

Desde su estreno la ficción creada por los hermanos Matt y Ross Duffer se convirtió en un éxito sin precedentes para Netflix. La segunda temporada de 'Stranger Things' llegará el 27 de octubre con el mismo reparto, nuevos fichajes y las mismas localizaciones que la primera entrega, según confirmaron sus creadores. Esta temporada será más extensa que la anterior, ya que constará de un total de 9 episodios.