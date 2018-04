Diez curiosidades de Jim Parsons, Sheldon Cooper en 'The Big Bang Theory'

Diez cosas que no sabías de Jim Parsons. Reuters

R.E. La sitcom 'The Big Bang Theory' se estrenó en el año 2007 y desde entonces se ha hecho un hueco en la historia como una de las comedias más exitosas de la pequeña pantalla. Uno de los emblemas de la serie es Sheldon Cooper, el estrambótico personaje interpretado por Jim Parsons. De Sheldon conocemos un sinfín de curiosidades: su alto cociente intelectual, su aprensión a las relaciones con otras personas, sus manías, su superioridad moral... pero Parsons, se nos presenta como un enigma.

Por ello, descubrimos algunas curiosidades del reconocido actor que ha dado vida a uno de los personajes más brillantes de los últimos tiempos.

Siempre deseó ser actor

Jim Parsons quiso ser actor desde muy pequeño. Con tan solo seis años decidió que de mayor quería dedicarse a la interpretación. Su primer papel fue de pájaro en una obra que realizó cuando cursaba primaria.

Larga trayectoria

Antes de convertirse en un reconocido actor gracias a su papel en 'The Big Bang Theory', Parsons realizó una gran cantidad de trabajos relacionados con la interpretación. Al principio de su carrera participó en espectáculos de bajo presupuesto de Broadway y llegó a aparecer incluso en anuncios comerciales. Acabaría obteniendo un pequeño papel en la serie 'Ed', y en 2004 en 'Garden State'. Además llegó a realizar 15 pilotos de series que nunca verían la luz.

Premiado

El personaje de Sheldon Lee Cooper le sirvió a Jim Parsons para hacerse con el Globo de Oro en 2011 y el Premio Emmy a mejor actor en una serie de comedia durante los años 2010, 2011, 2013 y 2014.

Estrella de Hollywood

Parsons obtuvo la preciada estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en marzo de 2015.

Todd Spiewak, su pareja

En 2012 hizo pública su homosexualidad y desveló que desde 2002 mantenía una relación con el diseñador gráfico Todd Spiewak. Parsons definió a su pareja como su "persona favorita en la Tierra" y ya se han casado.

Toca el piano

Desde que era pequeño, Jim Parsons mostró su gusto por la música. Y, prueba de ello es que pronto comenzó a tocar el piano.

Fan de los deportes

El actor también es un fiel seguidor de la NBA, y especialmente de los Houston Rockets. Parsons llegó a enviar un mensaje al jugador Dwight Howard para que fichase por su equipo, algo que se acabó convirtiendo en realidad. También es un gran fan del tenis. Por lo que en este aspecto, el actor no guarda parecido con su personaje en la comedia.

'Down To You', su canción favorita

Joni Mitchell es la cantante favorita de Jim Parsons y 'Down To You' es la canción que más le gusta. El actor llegó a afirmar que esta canción era como "ver una película diferente" cada vez que la escuchaba.

Informado

Jim Parsons también ha confesado en numerosas ocasiones que le gusta seguir las noticias de la actualidad, y tiene especial interés en la política.

Seguidor de otras series

Parsons es un gran amante de las series. 'Perdidos' y 'Anatomía de Grey' son sus favoritas. Además, el actor ha reconocido que Penny, interpretada por Kaley Cuoco, es el personaje que más le gusta en 'The Big Bang Theory'.