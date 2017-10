Esta es la historia real que inspiró 'Stranger Things'

EP/Madrid

'Proyecto Montauk'

se ha convertido en. Desde quela estrenó, la serie de los hermanos Duffer ha cosechadoel éxito de la crítica y del público en parte gracias a sus actores, a sus múltiples referencias al cine de los 80 pero, sobre todo, a una trama con muchísimo gancho y tintes 'conspiraoicos' que une

Pero pocos conocían hasta ahora que la historia de Eleven tiene una inspiración real, un sucinto 'Basado en hechos reales' se puede asociar a la criatura seriéfila de los Duffer. Estos hechos son los estudios y experimeintos que se hicieron con la aprobación del Gobierno de los Estados Unidos recibieron el nombre de 'Proyecto Montauk'. Precisamente 'Montauk' iba a ser el nombre original de la serie hasta que se cambió la ubicación de este emplazamiento, en Long Island, por Hawkings, Indiana.

La mayor parte de lo que se conoce sobre estos estudios pseudo-científicos proviene de una serie de libros (y entrevistas) publicados por Preston B. Nichols, que en 1982 lanzó 'The Montauk Project: Experiments in Time', el cual gira en torno a la recuperación de la memoria a través de las técnicas new-age y de la terapia.

Uno de los que corroboró el, en ocasiones rocambolesco, relato de Nichols fue Al Bielek. Bielek afirmaba que sus recuerdos estaban siendo reprimidos y que varios científicos los mantenían a buen recaudo para que la verdad no saliera a la luz. En su testimonio llegaba a decir que su verdadero nombre no es Al Bielek sino Edward Cameron.

Bielek agregaba que tanto él como su hermano, Duncan Cameron, fueron enviados hacia delante en el tiempo desde 1943, cuando estaban en un acorazado, a través de un agujero de gusano en el marco de los experimentos que el Gobierno estadunidense realizaba para conseguir que sus barcos engañasen los radares nazis.

Dicho acorazado apareció en 1983 y, él y su hermano nadaron a una isla cercana. Cuando los científicos se dieron cuenta de ello, les enviaron hacia atrás en el tiempo. Algo que luego se conoció como 'El Experimento Filadelfia'y que también cuenta con una película homónima.

Los niños psíquicos

Después de esta historia, real o no, llega la versión en la que, presumiblemente, el Gobierno descubrió que era Duncan Jones en su versión joven (1963) quien tenía poderes psíquicos y comenzaron los estudios en Montauk con él.

De hecho, uno de los experimentos, 'The Seeing Eye' (El ojo que ve) se puede ver en Stranger Things. Con algo de la otra persona en la mano (un mechó de pelo o una fotografía), Duncan podría concentrarse en la persona y ser capaz, no ya solo de localizarla, sino además de ver como si estuviera viendo a través de sus ojos, oír a través de sus oídos, y sentir a través de su cuerpo. Podía ver a través de otras personas en cualquier lugar del planeta.

Los experimentos continuaron y se intentó que estos mismos casos se reprodujeran en otros niños (los 'Montauk Boys') que eran 'abducidos' por científicos en un campamento. Todo paró, dice Nichols, que estaba presente durante el Proyecto, cuando uno de los niños, Duncan, durante un experimento muy parecido a 'La bañera' susurró 'The time is now' ('Ahora es el momento') y una criatura peluda y hambrienta apareció en los subsuelos de Montauk.

Aunque no se supo nada más de la "bestia", el proyecto fue clausurado y fue entonces cuando se procedió a la "extirpación de memoria" de los afectados, como Al Bielek.