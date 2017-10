La 3ª temporada de Stranger Things ya está en marcha

EP/Madrid

ha regresado a. La esperada segunda temporada de la serie de estética ochentera trae de vuelta ay compañía a Hawkins para descubrir los secretos del. Después de meses de rumores, los hermanos Duffer han confirmado lo que era un secreto a voces:

Líneas argumentales paralelas

"La cosa más difícil de esta historia es que estamos siguiendo diversas líneas argumentales y las estamos construyendo a la vez. Siempre es la parte más difícil cuando estamos escribiendo. Como ahora que estamos empezando la tercera temporada", afirman los creadores de 'Stranger Things' en una entrevista para Deadline.

"Siempre es un reto y todavía estamos aprendiendo. Estamos intentando hacer esta película de ocho o nueve horas para que el ritmo sea correcto", añaden. Aunque los hermanos Duffer ya admitieron que les gustaría que 'Stranger Things' tuviera más temporadas, el dúo responsable de la ficción ha revelado que 'Stranger Things' no está construida para "durar 10 temporadas" y que "tienen un final en mente".

¿Cómo y cuándo terminará la serie?

"Sabemos dónde queremos que acabe, aunque no estamos seguros de cuánto va a llevarnos llegar hasta él", afirman los Duffer. "Que mucha gente siga viendo la serie no es una razón suficiente para hacer otra temporada. Tiene que haber una razón narrativa para que exista. Todos los que trabajamos en Stranger Things tenemos que estar entusiasmados con ello", añaden.

Aunque no se ha revelado la sinopsis oficial, todo apunta a que ahondará en la conexión del Upside Down con Will Byers y el resto de habitantes de Hawkins. ¿Aparecerán nuevos monstruos como el Demogorgon y el Shadow Monster?