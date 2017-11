'La casa de papel': El mayor atraco de la historia acaba esta noche

Amaia Díez

El, a lasemite elLos espectadores conocerán, por fin, si los atracadores. Lo que está claro es que asistiremos a unque, tal y como afirman los protagonistas de la serie, será un final espectacular.

Los protagonistas de la serie han declarado a Antena 3 cómo definirían el final de 'La casa de papel'. Te mostramos lo que han dicho:

Álvaro Morte (El Profesor), el principal artífice del mayor atraco de la historia, asegura que para definir el último capítulo de la serie de Atresmedia sólo es necesaria una palabra: "redondo".

"Un capítulo imposible de definir en una frase"

Úrsula Corbero (Tokio), una de las actrices españolas de mayor prestigio de 'La casa de Papel' asegura que se trata de "un capítulo imposible de describir en una frase".

Alba Flores (Nairobi) ha sido una de las actrices revelación de esta serie que ha demostrado sus dotes para la interpretación. La actriz define el final citando a Bowie: "We can be héroes just for one day".

"¡Apoteósico!"

En la misma línea que sus compañeros de rodaje, Denver (Jaime Llorente) también asegura que el final le dejó sin palabras: "Es imposible definir con palabras la que se avecina en el final de la serie, una verdadera obra de arte. Me quedo con ese adjetivo para definir el último capítulo: ¡Apoteósico!"

En el anterior capítulo asistimos a la triste muerte de Moscú, interpretado por Paco Tous), despuñes de recibir tres disparos. Así, el actor conocido por su papel en 'Los hombres de Paco' segura que para él fue un capítulo "de muerte".

Berlín (Pedro Alonso) también ha sido una de las caras más destacadas de la serie. Así, este cuenta su reacción cuando leyó el final de 'La casa de papel': "Cuando leí el capítulo final, pensé: ´Esto es imposible. No se puede hacer. No hay manera. No nos quedan fuerzas. No hay tiempo. Vamos a morir como moscas, uno detrás de otro´. ¡Y allá que fuimos con todo!", asegura.

Según parece, el capítulo final ha dejado sin palabras a todos los protagonistas de la serie. ¿Conseguirá este gran final dejarte a ti también sin palabras?