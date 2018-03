Siete fallos de guión de 'Friends' que pasaste por alto

C. G. 'Friends' marcó un antes y un después en la historia de la televisión. Durante diez años Ross, Mónica, Chandler, Rachel, Joey y Phoebe entraron en la vida de los espectadores para conquistarnos con sus alegrías y sus penas.

La serie permanecerá siempre en el recuerdo de una generación que rió, pero también lloró, con sus protagonistas hasta que en 2004 se emitió el último capítulo. Pero como nadie es perfecto, la 'sitcom' por excelencia también estaba plagada de errores que seguramente pasaste por alto en su día.

Aquí te recopilamos algunos de los fallos de guion más sonados de 'Friends'.

La inmortalidad de Ross Geller

La edad y la fecha de cumpleaños de Ross es uno de los enigmas que más quebraderos de cabeza trae a los fans de 'Friends'. En el episodio piloto de la serie, emitido en 1994, el personaje dice tener 26 años, por lo que habría nacido en 1967 o 1968. En la temporada ocho el mismo Ross asegura que en 1983 tenía 13 años, por lo que habría nacido en 1969 o 1970. La cosa se complica más cuando comprobamos que durante tres temporadas (la tercera, la cuarta y la quinta), el personaje dice tener 29 años.

Pero el tema del cumpleaños de Ross también es preocupante. En el capítulo 'En el que Emma llora', de la novena temporada, el menor de los Geller asegura que su cumpleaños es el 18 de octubre. Sin embargo, en un capítulo de la primera temporada en el que Joey y Chandler compran entradas para celebrar el cumpleaños el 20 de octubre, Ross dice que fue hace seis meses. Para liarlo más, en otro episodio el personaje le dice a Gunther que él nació en diciembre.

El número del apartamento de Mónica

La casa de Mónica es otro de los grandes misterios de 'Friends'. En los primeros capítulos de la serie se puede ver que su casa es el número 5. Pero entonces, ¿Cómo veían desde arriba al vecino desnudo? Puede que esta sea una de las razones por lo que en las siguientes temporadas el número pasó a ser el 20. De hecho, el apartamento de Chandler y Joey también pasó del 4 al 19.

Rachel tampoco sabe cuándo es su cumpleaños

Lo mismo que ocurre con Ross pasa con la fecha de cumpleaños de Rachel, la cual cambia varias veces durante la serie. En un capítulo de la cuarta temporada su personaje dice a Gunther que su cumpleaños es el 5 de mayo. Pero en la séptima temporada, cuando un policía le pide el carnet se menciona que es Acuario, por lo que tuvo que nacer entre enero y febrero.

La primera mujer en la vida de Ross

Durante las primeras temporadas Ross asegura que la persona con la que perdió la virginidad fue su exmujer, Carol, quien finalmente resultó ser lesbiana. Pero la historia cambia cuando en la séptima temporada Chandler acusa a Ross de acostarse con la señora de la limpieza de la universidad. El personaje al que da vida David Schwimmer no lo niega y en su defensa dice que la mujer "le atacó primero".

¿Es cierto que Chandler no puede llorar?

A lo largo de todo un capítulo de la sexta temporada, que justamente de llama 'En el que Chandler no puede llorar', todos acusan a este personaje de ser demasiado insensible. El propio Chandler confiesa que no ha llorado desde que era niño porque no tiene emociones. Sin embargo, en una escena de la tercera temporada Phoebe recuerda cómo una vez hizo llorar a Chandler "como un bebé". ¿En qué quedamos?

Rachel y Chandler sí que se conocían

En el episodio piloto de 'Friends' se da a entender que Mónica, Ross y Chandler se conocen desde el instituto, al contrario que Chandler y el personaje al que da vida Jennifer Aniston, ya que se presentan en ese capítulo. Pero a lo largo de la serie vemos como estos personajes se presentan en varias ocasiones. La más sonada es la que se vive en un capítulo de la décima temporada, cuando en un 'flashback' de una fiesta del instituto vemos cómo Rachel y Chandler llegan incluso a enrrollarse esa noche.

La indecisión de Ross con los helados

En la séptima temporada Ross confiesa que odia los helados porque están muy fríos. Pero a lo largo de la serie se descubre que eso es mentira, ya que se le puede ver disfrutando de un helado en al menos dos ocasiones: una con Elizabeth, su novia estudiante, y otra con Marcel, su mono titi.