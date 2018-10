El See Life de Benalmádena inaugura el LEGO Ocean Explorers

Sea Life de Benalmádena inaugura el evento Lego Ocean Explorers que permanecerá desde el 12 de octubre hasta el 31 de diciembre. En esta atracción los más pequeños podrán investigar todos los tanques y rincones del Aquarius para encontrar las pistas que le llevaran a completar su reto, una vez terminado se les entregará una mini figura Lego y un diploma de Buzo Sea Life.

Los visitantes podrán realizar su propia figura Lego

En el recorrido organizado por Sea Life Benalmádena, los visitantes serán sorprendidos por una colorida piscina llena de ladrillos de Lego y

Los que se animen a visitar el Lego Ocean Explorers podrán ganar un 'Súper Pack Lego' valorado en más de 300 euros.

El Grupo Lego es una de las marcas líderes internacionales en la fabricación de juguetes, desde su fundaciñón en 1932 su ladrillo se ha convertido en un icono. Con su lema 'Only The best is good enough' la empresa tiene un firme compromiso en el desarrollo infantil