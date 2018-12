La diversión inunda el Palacio de Ferias

Marina Prieto Nicolás e Inés saben, pese a su corta edad, que cuando llegan las vacaciones de Navidad en el colegio comienza «la Feria de Invierno», como estos pequeños hermanos denominan al MIMA, el encuentro infantil más emblemático de la ciudad, que comenzó ayer y no cerrará sus puertas hasta el próximo cuatro de enero. Unas jornadas llenas de actividades lúdicas y educativas aptas para el disfrute de toda la familia que se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital, y que este año celebra su decimoquinta edición. «No faltamos a la cita desde que Nicolás tenía dos años, y ya tiene seis. Se ha convertido en una tradición. Ellos disfrutan mucho y a nosotros nos encanta verles así», explica José Luis Mesas, padre de los niños, desde del área de videojuegos.

La variedad de las jornadas es indudable, desde los clásicos pintacaras, coches de choque, atracciones, castillos hinchables, talleres de ciencia, medio ambiente, cocina o lectura, a un campo de futbol, pista de baloncesto, un simulador de surf, o un deslizador hinchable con área de escalada, entre otros. De hecho, este año el salón refuerza su dimensión deportiva con más espacio para este área, y con la incorporación de nuevas disciplinas como zumba, patinaje o tenis.

«Lo mejor que tiene estas jornadas es la variedad. Hoy en día los niños tienden más a lo tecnológico y aquí pueden hacer de todo», señala Ana Belén Romero, mientras espera a que sus hijos de 13 y ocho años salgan de la pista de baloncesto. Vanesa Márquez, también agradece la gran oferta de ocio que ofrece el MIMA, pero confiesa que sus tres hijos no se despegan del campo de fútbol. «Para los niños es muy divertido y no paran. Además ahora en vacaciones se convierte en una cita segura», admite la malagueña. Sin embargo hay padres que echan en falta más atracciones para los más pequeños. «Es la primera vez que acudimos y estamos alucinando. Lo único que mi hija tiene dos años y muchas actividades no puede hacerlas por este motivo», lamenta Lina Martínez.