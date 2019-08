Brunch in the park, otro tipo de fiesta familiar dominguera

Víctor A. Gómez Brunch In The Park, la marca de citas al aire libre con la mejor música de baile y su ya conocido lema «alegría y compromiso», se ha posicionado como una de los referentes electrónicos más importantes en el sur de Europa, apuesta por Fuengirola. Tras el éxito cosechado en ciudades como Barcelona, Lisboa, Madrid o Valencia, Brunch-In the Park llega a la ciudad costasoleña el próximo domingo. O sea, a gastar la suela de las chanclas en plan tranqui, a plena luz del día. La ladera del Castillo Sohail acogerá un interesante cartel con Marco Carola, Adam Beyer, Anja Schneider, Patrick Topping y muchos otros.

Carola anda estos días en las primeras planas de los medios de comunicación, y no precisamente por su techno made in Italia. Ha tenido que comparecer ante el juez de primera instancia de Ibiza porque, según una promotora, Carola decidió unilateralmente incumplir el contrato de exclusividad que tenía con este Amnesia para empezar a actuar en otras salas de fiesta de la isla. Líos judiciales aparte, el titán europeo del techno garantiza una tarde fuengiroleña de electrónica polifacética, perfecta para echarle un pulso al sol.

Por su parte, el sueco Adam Beyer es un tanto más imprevisible, aunque apto en todos sus registros: porque es capaz de domar el techno tribal, muy funk y potente, con el que empezó a hacerse un nombre en las cabinas de medio mundo, pero también le da por cultivar un sonido minimal, muy a lo Richie Hawtin, más orientado al prestigio de los medios y críticos especializados. ¿Por qué tipo de setlist se decidirá en Fuengirola?

Anja Schneider es, para muchos, la heredera de Ellen Allien: empresaria, inspiradora, DJ, productora y lo que se les ocurra, lo suyo es la electrónica de quilates, siempre no muy lejos del techno más versátil y fluido, con pespuntes house. House y techno definen también la carrera, dinámica y efervescente, de Patrick Topping, avispado remixer (para Calvin Harris, entre otros) y colaborador (del gran Green Velvet).

Brunch In The Park Fuengirola, que busca ser una gran fiesta para toda la familia, contará con un amplio abanico de actividades para que las familias puedan disfrutar de la experiencia del festival: comida de calidad, actividadades infantiles innovadoras en el Petit Brunch...