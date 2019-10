Fangoria encabeza la segunda edición de 'Benalfest'

Europa Press La concejala de Juventud del Ayuntamiento de Benalmádena, María Isabel Ruiz; y Javier Ajenjo, organizador de Benalfest, han presentado este miércoles la segunda edición de 'Benalfest', que se celebrará el 11 y 12 de octubre en el parque de Los Nadales en Benalmádena Pueblo. Fangoria encabeza un cartel del que también forman parte Nancys Rubias, We Are Not DJ's, Olivia, Bauer y Koel.

Ruiz ha valorado "la calidad artística del cartel de esta edición, al presentar como actuación principal, sin desmerecer al resto de artistas, a Fangoria, grupo esencial en la historia de la música pop española de las últimas décadas, que ha logrado permanecer vigente durante toda su trayectoria, además de ser un referente para la comunidad Lgtbi".

Asimismo, ha incidido en que 'Benalfest' "supone un revulsivo" para el comercio local del municipio y para la vida de Benalmádena Pueblo ese fin de semana, "por eso queremos que todos los vecinos de este municipio sientan como suyo este festival y se sientan orgullosos del mismo, a la vez que participen en todas las actividades que se desarrollan, ya que la programación del mismo está pensada para abarcar desde los más pequeños hasta los adultos".

"Con la celebración de esta segunda edición, este equipo de gobierno quiere dejar clara la apuesta que se hace por la cultura musical: esperamos que con los años se consolide como un festival de referencia dentro de la Costa del Sol", ha destacado.

Por su parte, Ajenjo ha recordado que su promotora nace en la localidad de Aranda del Duero, a la que han convertido en uno de los lugares de referencia en la agenda nacional de festivales tras las 22 ediciones del Sonorama Ribera.

"Estamos tratando de trasladar el concepto, filosofía y forma de hacer las cosas que caracteriza a Sonorama a otros eventos y espacios, como 'Benalfest', que aborda una segunda edición de tránsito tras un arduo trabajo por parte de nuestra promotora y el Ayuntamiento", ha valorado el promotor, al tiempo que ha recalcado "la maravillosa sensación" con la que cerraron la primera edición, "con la que sentimos que volvimos un poco a las primeras ediciones del Sonorama".

En este punto, ha reconocido que ha sido un año difícil por la coincidencia con el periodo electoral, "pero esperamos que esta segunda edición sea la de la consolidación, y sigamos trabajando con vistas al futuro".

"'Benalfest' es un festival diferente: tenemos la plaza de la Niña como punto neurálgico para actividades gratuitas, y ahí trasladaremos este año la fiesta de bienvenida el viernes 11 de octubre, con una programación que bien podría haber estado en el escenario principal el sábado 12 de octubre", ha explicado Ajenjo.

Así, el viernes 11 actuarán Villanueva, "una de las bandas del año", y el sábado 12.00 horas también en la plaza de la Niña habrá una actuación sorpresa "de uno de los cabezas de cartel del último Sonorama, que ha hecho un gran esfuerzo por estar en el Benalfest".

Por otro lado, ha recordado la celebración de 'Benalbaby', que es el festival para los más pequeños, "con el espectáculo de Quimirock, una forma de que los niños valoren la cultura y disfruten de una mañana diferente". La entrada a Benalbaby tendrá un precio simbólico de un euro, y el dinero recaudado se destinará a la asociación Afab.

También Ajenjo ha destacado el carácter emblemático del parque de Los Nadales, "un espacio de gran belleza para la celebración de un festival", y que acogerá la jornada principal de festival el 12 de octubre a partir de las 19.00.

El sábado Nancys Rubias acudirá al segundo Benalfest con un espectáculo que supondrá el cierre de gira. La apuesta por bandas nóveles en el cartel se reforzará con la presencia de Olivia, Bauer y Koel. Y el fin de fiesta lo pondrán We Are Not DJ's.

"Nos sentimos muy agradecidos y orgullosos de tener la oportunidad de celebrar una segunda edición equilibrada y atractiva del Benalfest, que sólo persigue ofrecer al público un festival especial y diferente", ha concluido.