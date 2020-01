Imanol Arias recibirá el premio Málaga de Teatro de manos de Fran Perea

Imano Arias y Cristina de Inza en 'El Coronel no tiene quien le escriba' L.O.

La Opinión Imanol Arias recibirá este sábado el premio Málaga de Teatro tras la primera función de El coronel no tiene quien le escriba. El actor, cantante y productor malagueño Fran Perea le entregará el galardón, instituido el año pasado para reconocer la trayectoria de uno de los intérpretes más destacados del Festival de Teatro de Málaga.

Entonces recayó en Concha Velasco, y ahora lo recogerá un profesional de dilatada experiencia, conocido popularmente por sus roles de El Lute o del Antonio Alcántara de Cuéntame, y que aglutina una extensa y reconocida carrera de más de cuatro décadas que ha sido valorada fuera de España por la A.C.E. (Críticos de Nueva York) y el Festival de Berlín y dentro de nuestras fronteras con la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes, la Concha de Plata al mejor actor en San Sebastián, la Espiga de Oro de Honor en Valladolid, el Premio Especial Sant Jordi de Cinematografía a la Trayectoria Profesional y numerosos TP de Oro o Fotogramas de Plata, entre otros premios.

En El coronel no tiene quien le escriba, adaptación de Natalio Grueso de la novela de García Márquez que ha agotado las entradas de las funciones programadas el sábado 11 y el domingo 12, Imanol está dirigido por Carlos Saura y acompañado en escena por Cristina de Inza, Jorge Basanta, Fran Calvo y Marta Molina.

Tras su inauguración anoche con las representaciones de Bells & Spells en el Teatro Cervantes y El perro en el Echegaray, el Festival de Teatro de Málaga, que en la 37 edición cuenta con la colaboración de "la Caixa" y Centro Porsche Marbella, brinda una amplia paleta en este su primer fin de semana. Después del Esperando a Godot de esta noche, una versión del clásico de Beckett estrenada recientemente en el Teatro Palacio Valdés de Avilés, dirigida por Antonio Simón y con Pepe Viyuela como 'Estragón' y Alberto Jiménez como 'Vladimir' (de 10 a 27 euros), el encuentro escénico municipal propone visitas al teatro del Siglo de Oro, miradas a los cómicos de la legua, títeres y monólogos con comida y vino.

Mañana viernes 10 de enero, triple oferta: el Cervantes sube el telón para otro texto imprescindible, esta vez de Rojas Zorrilla y a cargo de la solvente Noviembre Compañía de Teatro, Entre bobos anda el juego (de 9 a 24 euros); Morfeo Teatro, 'troupe' burgalesa especializada en teatro clásico, regresa al Echegaray con Cómicos, a donde el viento nos lleve, un homenaje al oficio de los cómicos itinerantes con texto del galardonado autor español Miguel Murillo (10 y también sábado 11, 15 euros), y el hotel AC Málaga Palacio dispone sus salas y manteles para el estreno de Bacanal, una invención de David García-Intriago para La Líquida que funde de nuevo teatro al más puro estilo de los cómicos de la legua, placeres culinarios y música en vivo y que estará en cartel los viernes, sábados y domingos hasta el 9 de febrero (20 euros, con entradas casi agotadas).

David García-Intriago vuelve aquí a retorcer la exitosa fórmula ya testada en todo el país con Oh vino y con Hambre, y propone un gamberro, lujurioso y dionisíaco espectáculo que contará con una propuesta gastronómica muy especial. Basada en un primer momento en la reformulación de distintas partes de su Oh vino, enriquecida con el chelo de Mauricio Gómez y con textos nuevos sobre las bacanales, esta nueva obra combina teatro puro en contacto directo con el intérprete y un suculento menú con queso, carrillada confitada con vino dulce de Cómpeta y miel de flor de romero y peras italianas glaseadas con vino Marsala siciliano.

El domingo 12 llega el primer infantil de esta 37 edición, Soñando a Pinocho, de otra reconocida compañía nacional, La Tartana Teatro (doble función matinal, 6 euros), y ya el lunes 13 tendremos en el Teatro Cervantes Mestiza, de Julieta Soria y primera de las dos obras del Festival que dirige Yayo Cáceres. Mestiza llega avalada por excelentes críticas y tres nominaciones a los MAX, entre ellas a la actriz Gloria Muñoz (de 9 a 24 euros).



Los espectáculos del fin de semana y el lunes 13 de enero

Esperando a Godot. Jueves 9 en el Teatro Cervantes. De Samuel Beckett, con Pepe Viyuela, Alberto Jiménez, Juan Díaz, Fernando Albizu y Jesús Lavi. Dirección de Antonio Simón.

. Dos amigos, casi hermanos. Una extraña pareja que mientras espera, habla, discute, juega, se desafía, se reconcilia, se ama, se repele. Llega otra extraña pareja, aún más extraña. El juego se diversifica. Godot no llega, pero llega su emisario.

Raudales de humanidad en personajes desamparados, errantes, desacoplados, que nos recuerdan que el ser humano, aun en situaciones muy difíciles, es capaz de levantarse o por lo menos, como hace Estragón en el final de la obra, de volverse a poner los pantalones que a falta de cinturón se ata con una humilde cuerda.

Entre bobos anda el juego. Viernes 10 en el Cervantes. De Francisco de Rojas Zorrilla en versión de Yolanda Pallín. Con Francisco Rojas, Arturo Querejeta, Isabel Rodes, José Ramón Iglesias, Rafael Ortiz, Manuel Pico, José Vicente Ramos, Elena Rayos y Antonio de Cos. Dirección de Eduardo Vasco.

Con esta pieza, una de las más ingeniosas, divertidas y mejor construidas del teatro español delse inaugura la 'comedia de figurón', subgénero derivado de la de 'capa y espada' que se caracteriza por la traza grotesca de su protagonista, al que se caricaturiza y se rodea de una delirante peripecia hasta lograr la burla final.

Sinopsis. Don Lucas del Cigarral es un caballero adinerado, ridículo y desmedido que pretende a doña Isabel de Peralta, prendada de don Pedro, primo de don Lucas, tan apuesto como pobre, y que corresponde a su amor. Mientras los enamorados tratan de burlar a don Lucas, dos estorbos imprevistos aparecen en escena: don Luis, que también pretende a Isabel, y doña Alfonsa, hermana de don Lucas, que suspira por don Pedro. Serán los criados Cabellera, Carranza y Andrea quienes engrasen el mecanismo de este enredo.



Cómicos, a donde el viento nos lleve. Viernes 10 y sábado 11 en el Echegaray. De Miguel Murillo y Francisco Negro. Con Francisco Negro y Mayte Bona. Dirección de Francisco Negro.

Bacanal. Viernes, sábados y domingos desde el 10 de enero hasta el 9 de febrero en el AC Málaga Palacio. Autor, interpretación y dirección: David García-Intriago. Música en directo (violonchelo) Mauricio Gómez Yamamoto / cover María Prado.

Dos cómicos errantes, maltratados por el azote del viento, llegan a un teatro. El viento se calma, la representación debe comenzar cueste lo que cueste. El público espera y quiere reírse. Así comienza la brillante y descarnada dramaturgia del galardonado autor españolhomenaje al oficio de los cómicos itinerantes. Un texto que recoge piezas burlescas desde el Siglo de Oro hasta nuestros días. La obra presenta a dos cómicos que ofrecen su repertorio de loas, romances, fábulas y burlas mientras hacen un recorrido sentimental, a veces autopsia, de su oficio y de la vida misma como teatro de mentiras.

Entrante: 2 taquitos de queso con uvas

Plato principal: carrillada confitada con vino dulce de Cómpeta y miel de flor de romero

Postre: peras italianas glaseadas con vino Marsala siciliano

Agua, pan y vino

De aquellas 'bachanalias' en honor a Dionysos nos han llegado reminiscencias que ocultan su verdadero misticismo. Sinónimo hoy en día de fiesta lujuriosa, desenfrenada, de celebración orgiástica en las que se come y se bebe sin medida, Bacanal es también un espectáculo que ofrece sabores y placeres culinarios, por lo que se deleitará al público con una propuesta gastronómica única y especialmente creada para la ocasión.



El coronel no tiene quien le escriba. Sábado 11 y domingo 12 en el Cervantes. De Gabriel García Márquez en adaptación de Natalio Grueso. Con Imanol Arias, Cristina de Inza, Jorge Basanta, Fran Calvo y Marta Molina. Dirección de Carlos Saura.

Soñando a Pinocho. Domingo 12 en el Echegaray. Idea y creación La Tartana Teatro. Autores: Juan Muñoz e Inés Maroto. Actores-manipuladores Esteban Pico, Carlos Cazalilla y Edaín Caballero. Dirección de Juan Muñoz. Teatro de títeres y actor. A partir de 3 años.

Mestiza. Lunes 13 en el Cervantes. De Julieta Soria. Con Gloria Muñoz y Julián Ortega.Músico Manuel Lavandera, cantante Silvina Tabbush. Dirección de Yayo Cáceres.

La programación del Teatro Cervantes: 31 funciones de 21 montajes

El viejo coronel y su mujer viven en la miseria, esperando la carta del gobierno en la que le comuniquen que la ya pueden disfrutar de la pensión prometida por sus servicios durante la guerra. La pareja malvive en la pobreza, alimentando a un gallo de pelea, que es su única esperanza de supervivencia. Avanza el tiempo y la carta sigue sin llegar, lo que les obliga a enfrentarse a un dilema: alimentar al gallo o alimentarse ellos. La codicia del pueblo, la usura de los supuestos amigos, la fatalidad y la estupidez de la guerra se mezclan con la soledad del viejo coronel vencido por la vida pero al que aún le quedan dos tesoros: el amor de su mujer y la dignidad.es fogonero en un viejo barco de vapor. Un trabajo duro y solitario. El cuarto de calderas está lleno de troncos que esperan a ser engullidos por el fuego. ¡Bueno, todos no! Porque Gepetto, habilidoso con la navaja, talla todo tipo de figuras en la madera. Ahora está tallando una cajita que ya tiene destinatario, porque ya no está solo. Se escucha un incesante 'cri cri' de un grillo, su nuevo amigo. ¿Es el cuarto de calderas un espacio mágico o es la soledad del fogonero el que le da magia a todo lo que le rodea€? Gepetto y su amigo grillo vivirán la aventura de encontrar un compañero en el interior de un simple tronco de madera.Madrid, 1598. Una casa con jardín en la calle del Príncipe es la residencia escogida por Francisca Pizarro Yupanqui –primera mestiza del Perú, hija y heredera del marqués de la Conquista, Francisco Pizarro, y de la princesa inca Quispe Sisa, hija del inca Huayna Capac y hermana de Atahualpa– para pasar los últimos años de su vida. Un jovencísimo Tirso de Molina, con el pretexto de la escritura en ciernes de una Trilogía de los Pizarro, consigue entrevistarse con ella. El encuentro entre el dramaturgo, ávido de historias, y doña Francisca, es el resorte por el que la anciana da rienda suelta a sus recuerdos y experiencias.Bells & Spells en el Teatro Cervantes y El perro en el Teatro Echegaray abrieron ayer 8 de enero de 2020 el Festival. El edificio construido en 1870 por Gerónimo Cuervo aloja 21 de las 40 obras del programa y un total de 31 funciones. A Bells & Spells le siguen en las mismas tablas la versión de Antonio Simón de la obra cumbre de Samuel Beckett Esperando a Godot (9 de enero), y otro clásico, esta vez de Rojas Zorrilla y a cargo de la solvente Noviembre Compañía de Teatro, Entre bobos anda el juego (día 10).

Imanol Arias recibirá el premio Málaga de Teatro, que se creó en la edición pasada, cuando recayó en Concha Velasco. El protagonista de La muerte de Mikel, El Lute: camina o revienta, Anillos de oro o Cuéntame llega a Málaga liderando el reparto de El coronel no tiene quien le escriba, montaje sobre la novela de García Márquez que dirige Carlos Saura (11 y 12). Mestiza, de Julieta Soria y primera de las dos obras del Festival que dirige Yayo Cáceres, llega avalada por excelentes críticas y tres nominaciones a los MAX, entre ellas a la actriz Gloria Muñoz (13).

Tras su triunfal estancia en el West End de Londres, aterriza en Málaga de la mano de la productora LetsGo la gira de El guardaespaldas, el musical basado en la aclamada película escrita por Lawrence Kasdan (guionista de películas como El imperio contraataca o El arca perdida) y protagonizada por Kevin Costner y Whitney Houston. Se han programado entre el miércoles 15 y el domingo 19 de enero ocho funciones del musical inspirado en la cinta de Mick Jackson que encumbró a Whitney y que popularizó su icónica canción 'I will always love you'.

Blanca Portillo es uno de los reclamos de Mrs. Dalloway. La novela de Virginia Woolf armada por Carme Portaceli para las tablas se escenificará el día 21 en el Teatro Cervantes, que mostrará a continuación el inimitable "teatro de ninguna parte" de los jerezanos La Zaranda y su pieza El desguace de las musas, de Eusebio Calonge y con un elenco dispar en el que caben los actores Gabino Diego e Inma Barrionuevo y la soprano Mª Ángeles Pérez-Muñoz (22).

Adriana Ozores está al frente de Los hijos, texto de Lucy Kirkwood adaptado y dirigido por David Serrano que se acaba de estrenar con estupendas críticas (23), mientras que Eusebio Poncela, Pablo Rivero y Sandra Escacena comparten tablas en El sirviente, una inmersión en una relación de dominación, dependencia y emancipación escrita por Robin Maugham y armada por Mireia Gabilondo (24). Dos grandes actrices acuden a continuación al Teatro Cervantes: Laia Marull es la protagonista de la versión de Javier Hernández-Simón del lorquiano Mariana Pineda que veremos el sábado 25, y Carmen Maura encarna a una severa profesora de canto en La golondrina, una obra de Guillem Clua sobre dolor, empatía y humanidad que se pondrá en escena el 26.

José Carlos Plaza dirige una de las obras maestras de nuestro teatro. El Centro Dramático Nacional (CDN) y Producciones Faraute se asocian para montar Divinas palabras, de Ramón María del Valle-Inclán (27 de enero). El 37 Festival de Teatro recibe justo después a Yllana y su singular y disparatado The Opera Locos, Premio MAX 2019 al Mejor Espectáculo Musical cuya peculiar troupe, compuesta por cinco excéntricos cantantes, se quedará en Málaga los días 28 y 29.

Otro premio MAX 2019, el concedido al Mejor Espectáculo de Teatro, tomará el testigo ya en febrero. Alfredo Sanzol se ha inspirado en el universo de las comedias de Shakespeare para escribir y dirigir La ternura, una comedia romántica y de aventuras en la que intenta contar que no nos podemos proteger del daño que produce el amor. Levantará el telón del Cervantes el sábado 1 de febrero.

El domingo 2, otra pieza galardonada, en este caso con el Premio Feten 2019 al Mejor Espectáculo. El viaje de Ulises, de Teatro Gorakada, es una divertida y sorprendente obra para niños, adolescentes, adultos y mayores inspirada en las historias de Homero que el Teatro Cervantes ha incluido en el programa de actos con el que se celebra en 2020 el 150 aniversario de su construcción.

Roberto Álvarez y Jimmy Roca protagonizan la versión para las tablas de la exitosa comedia Intocables, con la que los franceses Oliver Nakache y Eric Toledano triunfaron en los cines de medio mundo (día 3). El día siguiente, los portugueses de la prestigiosa Companhia do Chapitô presentarán Hamlet en una versión en la que funden palabra, cuerpo, gesto y sonido. Los lusos adoban con mordacidad y humor la tragedia shakespeariana, convirtiendo la historia del príncipe de Dinamarca en una "comedia visual y física" según ellos mismos dicen (4).

Teatro de La Abadía regresa al Festival de Teatro de Málaga con otra de sus exquisitas propuestas, Nekrassov, única comedia de Jean-Paul Sartre, una crítica feroz al cuarto poder y su posicionamiento ideológico por conveniencias políticas o económicas. Dan Jemmett dirige esta obra inteligente y divertida escrita en 1955, en plena Guerra Fría, y más actual que nunca en plena era de noticias falsas y manipulación periodística (5). Lope de Vega, Cervantes, Shakespeare, San Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, Quevedo, Fray Luis de León y San Francisco de Asís bailan en círculo, como los cuerpos celestes en el firmamento, en Dos tablas y una pasión, aventura de Rafael Álvarez 'El Brujo' incluida en los actos de celebración del 150 aniversario de la inauguración del Cervantes (día 6 de febrero) y que precederá a una comedia barroca escrita hoy en verso según las reglas lopescas.

Todas hieren y una mata, de Álvaro Tato y segunda pieza dirigida por Yayo Cáceres, revivirá en los espectadores la memoria de los corrales de comedias (7). El Festival se despedirá en su primer escenario con Trigo sucio, montaje que presenta más que solventes credenciales: texto de David Mamet, dirección de Juan Carlos Rubio y reparto formado por Nancho Novo, Eva Isanta, Norma Ruiz y Fernando Ramallo (8).



La programación del Teatro Echegaray: 26 funciones de 18 montajes

firma, dirige y protagoniza, producción de la compañía malagueña Induoteatro que abre el Festival en el Teatro Echegaray el 8 de enero. El segundo escenario municipal concentrará las propuestas malagueñas de la edición, pondrá en escena infantiles y será la sede de monólogos e interesantes piezas de formato pequeño de compañías nacionales hasta sumar un total de 18 montajes, de los que se han programado 26 pases.

En Cómicos, a donde el viento nos lleve, Morfeo Teatro, 'troupe' burgalesa especializada en teatro clásico, homenajea al oficio de los cómicos itinerantes con texto del galardonado autor español Miguel Murillo (10 y 11). El domingo 12 llega el primer infantil, Soñando a Pinocho, de otra reconocida compañía nacional, La Tartana Teatro, tras la que vendrá el segundo montaje malagueño. Jóvenes Clásicos regresan al Festival con Numancia ocupada, una versión de la historia contada por Rojas Zorrilla y Cervantes con la que el dramaturgo Sergio Rubio y el equipo de la compañía (el intérprete José Carlos Cuevas, el director Pedro Hofhuis, etc.) nos hacen reflexionar sobre las guerras de los siglos XX y XXI (martes 14).

Laura Toledo recibió el premio de la Unión de Actores a la mejor actriz protagonista por su papel en La voz dormida. La lectura de este canto a favor de la paz, la libertad, el amor y la lucha por la vida escrito por Dulce Chacón y ambientado en la cárcel de Ventas en la posguerra española se verá los días 17 y 18 y dejará paso al segundo infantil, El caso del fantasma percusionista, que firma la destacada compañía jerezana La Gotera de Lazotea (19), y a la tercera apuesta malagueña. Los actores Manuel Salas y Carlos Bahos y el músico Cristóbal Soria comparecen en Historias dobles, adaptación de La Ballestera Producciones de relatos breves tomados del libro O, de Alejandro Pedregosa, galardonado con el XXIV Premio Andalucía de la Crítica (20).

De nuevo, el 37 Festival de Teatro de Málaga programa el Mejor Espectáculo del Premio MálagaCrea 2019 de Artes Escénicas. Tiempos viejos, de TanTonTería Teatro, también recibió los de Mejor Dirección, Mejor Actriz y Mejor Actor (día 21). A continuación coinciden en el cartel tres montajes vinculados con la ciudad: Macho. Crónicas de identidad perdida, de la compañía afincada en Málaga Stroke114, se estrenó en la 36 edición en el salón Rossini del Cervantes y ahora se repone en el Echegaray (22 de enero); Mantequilla, nacida en una clase de Subtexto del maestro José Sanchis Sinisterra, viene firmada por el dramaturgo y director Carlos Zamarriego, de quien vimos Inestables en Factoría Echegaray (23), y El hambre, subtitulada Se ama como se come, pone en escena al malagueño Juanma Lara y a la italiana Roberta Pasquinucci, también presente en la pieza de Zamarriego (días 24 y 25).

Otra compañía de la capital de la Costa del Sol, Acuario Teatro, fondeará sus naves el domingo 26 en otra sesión doble matinal para los más pequeños. Tras Sobre ruedas, singing in the train llega el turno de la exhibición conjunta de los tres monólogos del V Anverso/Reverso, una inmersión narrada en la seminal película Easy rider que lleva la firma de Maga, Elphomega y Tulsa (27), y del primer estreno del Festival. Los grandes fracasos de Broadway es otra flamante entrega de la serie Desmontando musicales, una descacharrante zambullida en el género con la que la compañía de Nacho Doña y Manolo Supertramp, Nuevo Teatro Musical, demuestra que con música y voces en directo al más puro estilo Off-Broadway, textos frescos y mucha imaginación se puede levantar un espectáculo de pequeño formato de alta calidad (28).

Teatro Tribueñe, una de las compañías del circuito alternativo madrileño más respetadas, regresa al Festival con Las Teodoras, monólogo que borda Chelo Vivares y que homenajea a aquellas cómicas ambulantes que bregaron con la dura posguerra (29). Las siguientes producciones llegan desde Francia, concretamente desde Caen, Normandía, y Galicia. Retrato de Raoul cuenta el recorrido excepcional de Raoul Fernández, actor y cantante originario de El Salvador, un hombre que se siente mujer. Marcial di Fonzo Bo dirige esta confesión-monólogo sobre la identidad sexual (30), un tema al que también alude Elisa y Marcela, una historia real de amor a contratiempo entre dos mujeres que la compañía A Panadaría reconstruye con irreverencia y en forma de comedia musical, y que baja a la costa mediterránea cargada de premios (31 de enero y 1 de febrero). El 37 Festival se despide del Echegaray el domingo 2 con el infantil La cocina de las palabras, de los malagueños de La Carpa Teatro.

El hotel AC Málaga Palacio alojará durante cinco fines de semana la fusión entre teatro al más puro estilo de los cómicos de la legua, placeres culinarios y música en vivo de Bacanal, que estrena La Líquida el viernes 10 de enero y estará en cartel los viernes, sábados y domingos hasta el 9 de febrero.