Morgan Freeman se disculpa tras ser acusado de acoso sexual

AFP / Los Angeles Morgan Freeman ofreció disculpas tras varias acusaciones de acoso sexual en su contra, con las que pasó a engrosar una larga lista de celebridades en Hollywood envueltas en este tipo de escándalos.

La cadena CNN reveló este jueves un reportaje basado en 16 testimonios anónimos -ocho de ellos de supuestas víctimas- que describieron la perturbadora conducta del aclamado actor en el set de filmación y en viajes promocionales.

"Cualquiera que me conoce o ha trabajado conmigo sabe que no soy alguien que intencionalmente ofendería o haría sentir incómodo", salió rápidamente al paso Freeman, que cumple 81 años la semana que viene, en un comunicado. "Me disculpo con cualquiera que se haya sentido incómoda o irrespetada, nunca fue mi intención", dijo el ganador del Óscar por "Golpes del destino" y merecedor de otras cuatro nominaciones.

Desde octubre, cuando estalló el escándalo de abuso sexual en Hollywood con las acusaciones de acoso y violación contra el productor Harvey Weinstein -que debe entregarse este viernes a las autoridades en Nueva York-, otras figuras públicas han sido blanco de acusaciones alentadas por el surgimiento de movimientos como el #MeToo y Time's Up.

Otras acusaciones

Los actores Kevin Spacey, Jeffrey Tambor y Steven Seagal también fueron acusados, así como el productor Brett Ratner y el comediante Louis C.K., entre muchos otros famosos.

Hollywood trata de mostrar una actitud de tolerancia cero tras la revelación de estos escándalos.

La Academia del cine expulsó a Weinstein, además de Bill Cosby y Roman Polanski, todos por faltar al código de conducta de la institución en asuntos vinculados a abusos y agresiones sexuales.