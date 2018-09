Soon-Yi rompe su silencio sobre Woody Allen y Mia Farrow

EP / Madrid Soon-Yi Previn, la esposa de Woody Allen, ha roto su silencio acerca de su relación con Allen y sus primeros años con la expareja del cineasta, Mia Farrow. En una entrevista a Vulture, Previn ha reafirmado que las acusaciones de abuso sexual vertidas por Dylan Farrow contra Woody Allen son falsas. No solo eso, sino que asegura que sufrió malos tratos por parte de Mia Farrow cuando era niña. "Mia no fue maternal conmigo desde el primer momento. Nunca me interesó escribir un 'Querida mamá' ni nada de eso", aseguró Previn, quien fue adoptada por Farrow y su entonces marido Andre Previn cuando ella tenía solo seis años. "Pero lo que le sucedió a Woody es tan perturbador, tan injusto. Mia ha aprovechado el movimiento #MeToo y ha presentado a Dylan como una víctima. Y toda una generación está escuchando eso cuando no deberían", sentenció la esposa del director.

Previn describió el ambiente en la casa de Andre Previn y Mia Farrow cuando ella era una niña. "[Mia] Intentó enseñarme el alfabeto con aquellos bloques de madera. Si no los entendía bien, a veces me los tiraba al suelo. ¿Quién puede aprender bajo esa presión?", se lamentó Previn.

Además, afirmó que ella padecía una "pequeña discapacidad de aprendizaje", ante lo que Farrow escribía palabras en sus brazos para que ella las recordase y la mantenía boca abajo durante minutos. "Pensaría que si la sangre iba a mi cabeza me haría más inteligente o algo así". Previn también dijo que Farrow la abofeteó y le pegó con un cepillo para el pelo en alguna ocasión.

Defienda a Woody Allen

En cuanto a su relación con Woody Allen, Previn destacó que los dos eran adultos en el momento de comenzar su relación sentimental. Ella tenía 21 años. Aseguró que, en un principio, ninguno de los dos pensó que la relación duraría. Sin embargo, con el tiempo, se hicieron más y más íntimos. "Solo se convirtió en una relación realmente cuando nos unieron por el cargo de abuso sexual", lamentó Previn en la entrevista. Y es que después de que Farrow descubriera la aventura encontrando varias fotos de Previn desnuda, su relación con Farrow se deterioró aún más.

"Recuerdo la llamada telefónica cuando encontró las fotos", relató Previn. "Cogí el teléfono y noté un tono de voz escalofriante. Sabía que mi vida había terminado y que ella lo sabía, solo por la forma en que dijo mi nombre. Cuando llegó a casa, ella me preguntó al respecto, y yo, por el instinto de supervivencia, lo negué. Y luego ella dijo: 'Tengo fotos'. Así que sabía que estaba atrapada. Por supuesto, ella me abofeteó", aseguró la actual esposa de Woody Allen. "Luego ella llamó a todos -continuó Previn-. Ella no controló la situación; simplemente lo extendió como un reguero de pólvora y luego le gritó también a Woody cuando él se acercó. Mientras tanto, Dylan y Satchel [Ronan] vivían bajo su techo y eran muy pequeños, de 6 y 4 años. Escucharon a su madre volviéndose loca, gritando en mitad de la noche durante horas".

Aun con todo, Previn expresó su arrepentimiento por el efecto que la relación entre Woody y ella tuvo en Farrow. Calificó los hechos como "una gran traición por ambas partes, una cosa terrible de hacer, una conmoción terrible que infligirle" a Mia Farrow.