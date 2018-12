Así es el duro entrenamiento de Thor, Chris Hemsworth

S.B.G. Por exigencias del papel cómo dios nórdico Thor, Chris Hemsworth ha pasado los últimos años en una forma física como mínimo envidiable. En la actualidad se encuentra inmerso en su nuevo proyecto, la película 'Dharka', para el que se está poniendo en forma. Mientras para él no es más que un entrenamiento "de bajo impacto y súper funcional" más de uno al ver los vídeos que ha colgado en sus redes sociales podría estar en desacuerdo.

"El personaje que estoy interpretando es un exsoldado, así que he estado mezclando mi entrenamiento con rutinas militares. El foco está en la fuerza, velocidad, movilidad y poco o ningún descanso para construir la resistencia", explicaba en uno de sus posts.

En los vídeos podemos ver al actor en pleno entrenamiento, que si bien dura tan solo 60 segundos, termina tirado en el suelo en busca de aliento. Unas 10 mil personas han retuiteado la última publicación de Hemsworth, pero ¿Cuántas de ellas se animan a intentar 10 veces el entrenamiento tal y como reta el actor?

Try this 10 times through ??Cheers to @OfficialDa_Rulk for giving us this little leg burner. No equipment needed, low impact and super functional. You'll feel like your wearing a pair of concrete gum boots afterward ???? @zocothebodypro pic.twitter.com/sMkoIY4QPk