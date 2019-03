Diez películas que te hacen más inteligente

C. G. Ir al cine hoy en día se ha convertido en un ejercicio de buena fe. De fe en el director, en los actores y en que la película no nos decepcionará y habrá merecido la pena el dinero de la entrada. Porque admitámoslo, no todas las cintas que vemos nos terminan gustando, ya sea porque directamente son malas, por la forma de contarlas o porque simplemente no las entendemos.

Y es que en las últimas décadas el Séptimo Arte se ha ido profundizando en sus historias y en sus formas de narrarlas hasta conseguir obras difíciles de digerir en un primer visionado y que parecen destinadas sólo a las personas más inteligentes o a todas aquellas dispuestas a estimular sus cerebros.

Ya sea por su temática, por la complejidad de sus tramas o por la forma en la que están contadas, estas son algunas de esas películas que te ayudarán a expandir tu mente y a ampliar tus conocimientos.

'La llegada' (2016)

Cuando doce naves alienígenas aterrizan en diversos puntos de la Tierra, la lingüista Louise Banks (Amy Adams) viajará hasta Montana por orden del Gobierno para intentar descifrar el lenguaje de los nuevos visitantes y dar respuesta a dos sencillas preguntas: de dónde vienen y qué es lo que quieran. La cinta de Denis Villenueve nos ayuda comprender cómo se forma el lenguaje y cómo este es capaz de construir realidades.

'Memento' (2000)

Leonard (Guy Pearce) es un hombre con pérdida de memoria a corto plazo que dedica sus confusos días a buscar al asesino de su esposa, quien además le provocó su peculiar amnesia. Christopher Nolan apostó por contar la película a la inversa para que el espectador tuviese la misma información que el protagonista de la cinta. Gracias a eso, la película te obliga a examinar constantemente las situaciones para tratar de enlazar mentalmente las escenas.

'Primer' (2004)

Dirigida, escrita y protagonizada por el matemático Shane Carruth, la cinta narra la historia de dos ingenieros que, sin quererlo, descubren cómo viajar en el tiempo con una máquina que crean en el garaje de su casa. Al igual que 'Memento', esta película no tiene una estructura lineal y muestra teorías complejas como los diagramas de Feynman o el efecto Meissner.

'El indomable Will Hunting' (1997)

Will Hunting (Matt Damon) es un joven con un gran talento para las matemáticas y una inteligencia increíble. Sin embargo, en lugar de explotar ese talento prefiere quedarse en su trabajo de conserje y pasar sus días con sus amigos. Además de explicar algunas teorías matemáticas complejas o de disfrutar de las discusiones filosóficas y literarias entre Will y su psicólogo (Robin Williams), esta película nos enseña el valor de las emociones en nuestro desarrollo y que la educación puede venir de cualquier parte.

'Descifrando Enigma' (2014)

Benedict Cumberbatch da vida a Alan Turing, un matemático británico que fue capaz de descifrar el código de la inquebrantable máquina Enigma de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Lejos de ser considerado como un héroe, fue acusado y juzgado por su condición de homosexual. Además de conocer la historia de Turing, considerado como precursor de la inteligencia artificial, 'Descifrando Enigma' es una oda al ingenio y a la inventiva humana, animando al espectador a pensar a lo grande y a seguir aprendiendo.

'El árbol de la vida' (2013)

La cinta de Terrence Malick se focaliza en la evolución personal de un niño en el seno de una familia estadounidense de la década de 1950. Una historia bajo la que subyace una profunda reflexión sobre la existencia humana. El director llevó al extremo la complejidad expresiva y argumental, hasta el punto de cosechar duras críticas por ello.

'Pi, fe en el caos' (1998)

Esta película de Darren Aronofsky narra la labor de un matemático, Maximillian Cohen, que busca en su ciencia una explicación a todos los fenómenos de la naturaleza utilizando un ordenador. Un presunto fallo informático le hace despreciar sus resultados y los descarta. Posteriormente, los considerará verdaderos. Pero ya se verá envuelto en una extraña persecución con una empresa y un grupo de judíos que creen que ha hallado el verdadero nombre de Dios. La cinta es notable por tratar temas como el misticismo, la religión y la relación del universo con las matemáticas.

'Limitless' (2011)

Bradley Cooper es Eddie, un joven escritor que sufre un bloqueo profesional y que no está pasando por su mejor momento personal. Sin embargo, toda su vida cambia cuando comienza a tomar una nueva droga que le permite desarrollar al máximo sus capacidades mentales. El mensaje de que sólo utilizamos una pequeña parte de nuestro cerebro nos invita a ir más allá y explorar nuevas partes de nuestra mente saliendo de nuestra zona de confort.

'Coherence' (2013)

Un grupo de amigos se reúne para cenar cuando la luz se va al paso de un cometa. Es entonces cuando empiezan a suceder cosas extrañas y los protagonistas tratarán de buscar coherencia a una situación cada vez más ilógica. La cinta de James Ward juega habilidosamente con realidades paralelas y los saltos cuánticos, explicando a los espectadores paradojas como la del gato de Schrödinger.

'Del revés' (2015)

Quien creía que las películas infantiles no tenían cabida en esta lista se equivocaba. La película de Pixar es capaz de simplificar algo tan complejo como las emociones humanas y el proceso de maduración a través de la historia de Riley, una niña de once años, y de los simpáticos personajes que habitan en su cabeza: alegría, miedo, tristeza, ira y asco.