V.S.M. Estamos en meses en los que las dietas son de lo más recurridas. Ante la llegada del verano son muchas las personas que se ponen a dieta. Si no quieres caer en errores que pueden hacer saltar por los aires tu método para perder peso, evita ciertos hábitos en los que todos incurrimos cuando estamos cocinando.

Mientras preparamos la comida, las tentaciones se suceden por todos lados. La cercanía de esos alimentos, junto con sus sabores y olores, te hará caer en ciertos hábitos de lo más peligrosos cuando se quiere controlar el peso.

Si estás dieta, la disciplina será uno de tus principales aliados. Por eso, evita los siguientes errores que te hacen engordar mientras cocinas.

Controla las porciones

Las cantidades de comida que consumimos son muy importantes cuando se está a dieta. Hay que controlar la cantidad de comida que se ingiere para no incurrir en errores. Es importante no caer en el error de preparar porciones muy pequeñas, ya que esto puedo hacer que enseguida se vuelva a tener hambre. Por el contrario, no se debe optar por porciones exageradas ya que te llenarás en exceso.

Cuidado al probar las comidas

Cuando estamos cocinando uno de los pasos más habituales es probar cómo está quedando. Se trata de un paso necesario para evitar sorpresas posteriores. No obstante, evita las repeticiones en ese hábito y prueba pequeñas cantidades simplemente para controlar los sabores y las texturas.

No piques entre horas

Una de las tentaciones más peligrosas cuando se está a dieta es picar entre horas. Este hábito puede ser muy recurrente si estás cocinando. Evita prepararte ese bocadillito y aguanta hasta la hora de comer evitando esa tentación. Si realmente tienes hambre, opta por comer una pieza de fruta, un yogur o frutos secos sin sal.