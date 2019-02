¿Qué es mejor una pizza familiar o dos medianas? Las matemáticas responden

R.G. Una reunión de amigos para vivir una noche de cine, un partido de fútbol o simplemente para disfrutar de la compañía no sería lo mismo sin una cena deliciosa. La estrella de la mesa y muchas veces el tema de debate en estos casos suele ser la pizza. Cada uno prepara sus argumentos y trata de convencer al grupo de que los ingredientes de su gusto son los más adecuados. Los contraargumentos se destapan y la batalla dialéctica está servida.

De repente, a uno de los miembros se le ocurre la idea de en lugar de pedir una pizza de tamaño familiar, pedir dos de tamaño mediano. Su argumento se sostiene en dos pilares. Por un lado, podrán elegir más sabores diferentes que contenten a una mayor parte del grupo y ,por otro, habrá más cantidad de pizza.

Pero, ¿realmente se sustenta esta argumentación? Es evidente que tendrán la posibilidad de elegir una mayor combinación de ingredientes, dado de que cada media pizza puede tener un sabor, con lo que con dos medianas podrían disfrutar de cuatro sabores distintos. Sin embargo, ¿tendrán mayor cantidad de pizza comprando dos pizzas de tamaño familiar que dos medianas?

Lo cierto es que, tal y como analizaron los trabajadores del blog de Economía de NPR en 2014, la pizza más grande es la más rentable tras analizar los precios de 3.679 pizzerías. Además, la cantidad de pizza de una familiar también es superior a la que se encuentra en dos medianas.

Nuestra intuición puede apuntar a que dos pizzas medianas de 30 centímetros de diámetro cada una contienen más cantidad que una de 46 centímetros. Y es que, la suma de los diámetros de las medianas supera a la familiar. 60 centímetros de las medianas ante las 46 de la familiar. Sin embargo, tal y como evidencia en unas sencillas fórmulas matemáticas el tuit de Fermant's Library, expresado en pulgadas, la familiar contiene más cantidad de pizza.

Here's a useful counterintuitive fact: one 18 inch pizza has more 'pizza' than two 12 inch pizzas pic.twitter.com/hePSpG0pJs