Esto es lo que debes pedir en el chiringuito para no engordar este verano

G.T Sacrificarse en la operación bikini para llegar estupendo al verano y tirarlo todo por la borda a la hora de tomarse algo en el chiringuito no recompensa. Y, ¿cuál es la solución? ¿Atarse de pies y manos? ¿Taparse la boca con cinta americana?

Tranquilo, sólo debes elegir con sensatez aquello que vayas a comer cuando vayas al chiringuito o a cualquier restaurante durante este verano. De este modo, cuidarás tu figura sin renunciar a los placeres gastronómicos.

Aperitivos

La propia palabra parece llenarnos de calorías, pero la verdad es que algunas propuestas con control pueden ser muy saludables y nos ayudan a saciar nuestro apetito.

Por ejemplo, si quieres tomarte unas patatas fritas intenta sustituirlas por unos cuantos frutos secos, que aportan mucha energía a nuestro organismo, además de omega 3.

Otro aperitivo bajo en calorías son los pepinillos en vinagre: ricos en hierro, fibra, calcio, yodo€ Son una buena opción para picar algo entre horas.

Comidas y cenas: adiós a las frituras

La clave para no ganar algún kilillo de más es evitar las frituras y aunque suene difícil en un entorno de chiringuito, sí se puede. Elige las siguientes alternativas:

Ensaladas

Este plato es un punto obligatorio en nuestras comidas. Las ensaladas son mucho más que cuatro hojas de lechuga: hay mucha variedad por lo que no te aburrirás de ellas. Grano, carne, pescado... acompañan a la lechuga romana, a la rúcula o a las hojas de espinacas.

Un plato ligero y de lo más refrescante para los días de calor.

Gazpacho, salmorejo, vichyssioisse€

Las sopas frías tan apetecibles en verano son un gran saciante. El gazpacho contiene vitaminas A, C, E y fibra, gracias a su composición de tomate y pimiento, que además lo hacen muy ligero. También, es muy rico en antioxidantes e hidrata el organismo ante las altas temperaturas.

Pescado a la plancha:

Disfruta de la merluza, rape, lenguado o bacalao en primera línea de mar. Están riquísimos y son una opción idónea debido a su bajo aporte en grasas.

Sardinas asadas

La sardina es un pescado azul muy nutritivo y con muchos beneficios, rico en Omega 3, vitamina D, calcio€ Una porción de 100 gramos de sardina contiene 208 calorías, de las 2.000 calorías permitidas por día en la dieta sana de una persona. Un valor sin efectos negativos en una persona con moderada actividad física diaria y una alimentación saludable.

Marisco

El marisco apenas tiene aporte calórico y posee muy poca grasa. Tiene un alto contenido en proteínas, vitaminas y minerales.

Bebida

Sabemos cuál es la mejor respuesta a esta pregunta: el agua. Pero, no nos engañemos, queremos algo más divertido. Algunas ideas son una caña de cerveza, una copa de vino blanco o de champagne (84 calorías), un daiquiri sustituyendo el azúcar por edulcorante€

En realidad, en la bebida, como en la comida, la base para mantener el equilibrio y que no se disparen las calorías es la moderación. Ahora que ya tienes algunas claves para no echar a perder la operación bikini este verano no te olvides de lo más importante: disfrutar del momento y de la compañía.