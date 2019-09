El mejor bar del mundo 2019 llega a Málaga

L. O. | Luces, cámara y... ¿Todavía no sabes lo que es un brunch al auténtico estilo neoyorkino? Si es así toma nota porque el exclusivo Broadway Brunch llega para transportarte a la Gran Manzana con cada uno de sus bocados. Una experiencia en sí misma que no puedes dejar pasar.

Pan de plátano con ricotta y miel acompañado de bizcocho de avena con uvas pasas, huevos al horno con col rizada y tortitas de leche de almendra con manzana y vainilla. ¿No se te hace la boca agua? Estos y otros muchos sabores componen este menú único diseñado por Dante NYC que ha sido seleccionado como el 'Best American Restaurant Bar 2019'.

Pero la comida no será la única protagonista. Un poli y una Drag queen se encargarán de ponerle el toque atrevido a tu fin de semana. Si quieres saber dónde y cuándo puedes degustar esta propuesta, la icónica marca de ginebra Seagram's Gin te da la oportunidad de acercarte un poco más al mejor Manhattan del 12 de septiembre al 6 de octubre.

Además de esta oferta gastronómica, la marca Seagram's Gin trae por primera vez a la ciudad la coctelería Dante, elegido como World Best Bar 2019, una iniciativa única y centrada en disfrutar sorbo a sorbo de un sinfín de posibilidades. Desde los cócteles más tradicionales hasta las mezclas más llamativas adaptadas para todos los paladares; una experiencia importada directamente desde New York. Otra forma de disfrutar con los cinco sentidos de la ciudad que nunca duerme.

Apúntalo en la agenda; el Hotel Molina Lario es el escenario elegido para acoger esta cita del 12 de septiembre al 6 de octubre. Los interesados en conocer todas las actividades programadas por Seagram's Gin, así como conocer las tarifas y horarios y hacer su reserva pueden visitar la página web www.seagramsgin.es.

No es la primera vez que Seagram's Gin trae lo mejor de la ciudad que nunca duerme a la geografía española. Rooftops, cines, los cupcakes de Sex in the City, un auténtico New York Show... experiencias únicas que durante un mes trae esta ginebra neoyorquina desde la ciudad que nunca duerme.

Seagram's Gin es una de las marcas de ginebra por excelencia, una ginebra premium con más de 70 años de historia que se caracteriza por su personalidad clásica marcada por ser de color pálido, seca y un aroma herbal con notas cítricas. Un combo que se traduce en un sabor dulce y con los que más se identifica New York.