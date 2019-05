Estrenos, series canceladas y renovadas para 2020

José Antonio Martínez A finales de mayo las cadenas de televisión en abierto de EE UU se visten de gala para anunciar sus grandes novedades para después del verano.

Las cinco networks norteamericanas han confirmado un total de 104 series para el año que viene, mientras que 35 serán títulos de nueva creación. Nueve de las 33 que se estrenaron el año pasado han sido canceladas. Hasta 25 series han visto su final, veinte por una cancelación por falta de audiencia, mientras que cinco por haber emitido su última temporada.

Da la sensación de que este año no se han querido quemar todos los cartuchos en septiembre y hay series que no llegarán hasta después de las navidades. Por otro lado, da la sensación de que esta puesta de largo pierde cada vez más peso, ya que al final son las nuevas plataformas las que se llevarán el gato al agua en series relevantes. Pero no hay que olvidar que las series que ahora se presentan, podrían formar parte del catálogo de estos canales de pago. También da la sensación de que alguna de los majors compite con ellas mismas, ya que no hay que olvidar que éstas también están trabajando en sus plataformas para plantar cara a Netflix, HBO y Amazon.

ABC

Pese a la marcha de Shonda Rimes tras su fichaje por Netflix, su legado continúa en ABC con la renovación para dos años de Anatomía de Grey, mientras sigue viento en popa su spin off, Estación 19, y el drama de abogados Cómo defender a un asesino. La cadena se dispone a despedir a una de sus telecomedias estrella, Modern Family, que inicialmente iba a acabar este año pero ha sido renovada para una temporada final el año próximo.

Aún no hay recambio para cuando nos despidamos de los Pritchett. Agents of Shield que consiguió ser renovada otro año más antes de que se estrenara la nueva. La falta de series Marvelin dicha que Disney se los reserva para su canal de pago.

CBS

La cadena CBS se ha quedado este año sin una de sus comedias más rentables. The Big Bang Theory ha dicho adiós a sus espectadores, pero de momento se queda El joven Sheldon como sustituto que acaba de ser renovada para dos años más. Este año la cadena despedirá al procedimental basado en Sherlock Holmes, Elementary, que termina su séptima temporada.

Han sido renovadas para una última temporada más, la veterana Mentes Criminales tras quince años en antena y el thriller político Madam Secretary. Mientras, se mantienen todos los procedimentales policiacos marca de la casa como los títulos de la franquicia NCIS, así como los reboots de Hawaii 5.0, Magnum y MacGyver.

La llegada de Donald Trump al poder propició el regreso de una serie clásica de los 90como Murphy Brown, pero su regreso no ha convencido al público, ya que se cancela tras la primera temporada.

Fox

Había cierta expectación sobre cómo sería la programación de Fox para la próxima temporada teas su reciente adquisición por la Disney.

Quizá sea casualidad o era algo decidido por los anteriores ejecutivos de la cadena, pero llama la atención el número de series de nueva creación de animación. Dibujos pero dirigidos para un público más adulto, como Bless the Hats, que se unen a otros títulos más veteranos de la cadena como Los Simpsons y Padre de Familia. A Disney parece que le interesan los personajes amarillos de Springfield, ya que le han dado dos temporadas más. Tras la entrada de los nuevos propietarios, se cancelan también las series de mutantes, como The Gifted o Legion.

¿Se está preparando la marcha de estos personajes al Universo Marvel? Mientras la cadena sigue confiando en la marca de Ryan Murphy, ya que se estrena un spin off de 911, su última creación antes de fichar por Netflix.

NBC

La cadena mantiene algunos de sus títulos de éxito, como todos los relacionados con la franquicia Chicago o Blindspot y The Blacklist. Por otro lado, cuatro de las series que estrenó el año pasado renuevan, lo que en el caso del regreso de Will and Grace estaba cantado ya que en su día dos fueron las temporadas que se autorizaron. El título más veterano de la cadena sigue siendo Ley y Orden, que tras su nueva renovación, acumulará 21 temporadas en antena.

The CW

No hay cancelaciones en TheCW. Todas sus series han sido renovadas para el año que viene.

Tenemos la excepción de Crazy ExGirl Friend y Jane the Virgin, que han emitido este año su temporada final. El grueso de la programación viene formado por las series que adaptan los cómics de DC y que forman lo que se conforma como el arrow verso. El título del que nacieron todas, Arrow, ya tiene fecha de caducidad y el próximo año se emitirán los últimos episodios. A las series DC se suma Batwoman, que no es una simple versión femenina del hombre murciélago, ya que el personaje de Kathy Kanees lesbiana. También se emitirá la temporada final de Supernatural.

La lucha de los hermanos Winchester con las fuerzas sobrenaturales del mal acaban tras quinceaños en antena. Otras franquicias como Legacies (Crónicasvampíricas), Los 100 o Roswel New Mexico confirman la vocación de la cadena por el público adolescente.