Intenta escapar de 'First Dates' al ver a su cita: "Sin mangas y el sobaco sin depilar, ¡qué pestazo!"

O.O. RD llegaba a 'First Dates' para tratar de encontrar el amor. Este diseñador valenciano de 23 años, que ya buscó la fama en su paso por '¿Quién quiere casarse con mi hijo?, quería a un hombre de aspecto cuidado y con la vida resuelta. Sin embargo, su cita se quedó muy lejos de sus pretensiones.

Moisés, un murciano de 29 años que ejerce como diseñador de moda, llegó al programa ataviado con un mono amarillo adornado con globos de colores. Este atuendo no gustó en absoluto a RD, que no se calló: "¿Es esta mi cita? Pues yo me voy, ¿vale? No me gusta la gente que no va depilada, no me gusta la gente que viste así".

Moisés ha impresionado a RD, aunque no de la manera que esperábamos. Menos mal que todavía no ha llegado la sangre al río

Pese a sus intenciones, Carlos Sobera logró que ambos se sentaran a la mesa después de que Moisés cambiara su vestimenta, aunque esto no mejoró la situación. "No me ha enseñado su declaración de la renta y es lo primero que pido", comentó RD ante la mirada de un Sobera que parecía no dar crédito ante la arrogancia del valenciano.

Tras esta nueva falta de respeto, Moisés tampoco se mordió la lengua ante las cámaras: "Así no va bien por la vida, ¿de qué va la marimacha?".

¿Os imagináis que RD se quedase encerrado en un bar de osos? ¡Chiquita pajarraca que le daba! Moisés asegura que su próximo modelazo será todavía más potente. ¡Ganas máximas!

Como no podía ser de otra forma, el encuentro entre ambos terminó antes de lo previsto y Moisés se mostró aliviado con la marcha de RD. "A quien le guste mi diseño bien, a quien no, que se coma un pepino bien abierto", afirmó el murciano.