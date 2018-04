El representante de la República Checa en Eurovisión, herido grave durante un ensayo

C.D Mikolas Josef, representante de la República Checa en Eurovisión, ha sido hospitalizado tras sufrir una tremenda caída cuando realizaba su primer ensayo. Josef, uno de los grandes favoritos, sufre una grave lesión y su participación en el festival peligra, aunque él confía en que podrá actuar.

'Lie to me' es el tema con el que Josef representa a su país en Eurovisión 2018. Cuando realizaba la coreografía que acompaña a la canción durante un ensayo, el artista se fue al suelo tras realizar una arriesgada pirueta. Los medios de su país atribuyen el accidente al cansancio acumulado tras días de promoción y ensayos.

Josef confirmó en su cuenta de Instagram que su situación es complicada: "Me lesioné durante el ensayo y la situación empeoró después de varias horas. Ni siquiera puedo caminar ahora. Regresé del primer hospital y ahora me dirijo a otro. Gracias por sus mensajes y oraciones, todos estamos haciendo todo lo posible para que me levante pronto", escribió en la red social.

El cantante checo confía, no obstante, en que se recuperará para disputar la gran final de Eurovisión el próximo sábado 12 de mayo en el Altice Arena de Lisboa. "Voy a actuar sin importar cómo", señaló.

Imágenes del primer ensayo de Mikolas Josef. Vídeo: YouTube