Juanra Bonet: "No volvería a presentar 'Caiga quien Caiga'"

'¿Lo sabe o no lo sabe?': test a Juanra Bonet Leticia de Torre

L.T. Presentador, cómico, actor, ... Juanra Bonet triunfa desde hace 20 años en la televisión con su peculiar humor. "A mí lo que me gusta es estar dónde pueda hacer el payaso", nos confiesa.

Comenzó su carrera con pequeños papeles como secundario y haciendo cameos en series como ´Hospital Central´ o ´Me lo dijo Pérez´. La fama le llegó como ´hombre de negro´, en la segunda etapa de ´Caiga quien Caiga´. Ahora, este catalán, se ha convertido en el presentador estrella de concursos. Tras ´Lo sabe o no lo sabe´, llegó ´¡Boom!´, programa de Antena 3 con el que desde hace 4 años se cuela cada tarde en la casa de millones de espectadores.

Se ha hablado mucho del regreso de ´Caiga quien caiga´ ¿Te gustaría que volviese?

Sería el primero en sentarme a verlo, pero yo no volvería a presentarlo. Tengo 44 años y ya no me veo estando por la calle. ¡Además, el ´Caiga quien Caiga´ de antes era de periodistas y ahora tendría que ser de abogados! ¡En vez de regalar gafas, habría que entregar citaciones!

¿Cómo es tu relación con tus antiguos compañeros?

Buenísima. Tengo un grupo de WhatsApp con Arturo Valls, Manel Fuentes, Toni Garrido, Gonzo y Christian Gálvez.

¿En ese grupo hay conversaciones confesables?

¡Noooo! Son totalmente privadas y confío en que nunca nadie nos haga una captura para subirla a redes sociales.

En televisión te hemos visto hacer de todo ... ¿Alguna vez has pasado vergüenza?

Casi todas las veces pero cuanto más vergüenza te da y peor lo pasas, más gracioso es un ´sketch´. Pero haciendo el ridículo es como funcionan los payasos, que es exactamente lo que a mí me gusta ser, payaso.

Precisamente parecen malos tiempos para hacer humor ... ¿Te ha tocado alguna autocensurarte?

¡Que va, ahora es cuando la gente tiene más gana de reírse! Miedo sí que hay, aunque yo no me autocensuro, sí que pienso bien lo que digo en televisión, hay que ser consciente de dónde está uno. En televisión soy más blanco que en el teatro.

Ahora te vemos todas las tardes en ´¡Boom!´ ¿Qué te hace explotar a ti?

Soy bastante contenido, me lo quedo todo dentro y luego me pongo malo. Si lo exteriorizo es solo con tics nerviosos como comiéndome las uñas.