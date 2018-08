Aitana responde a los comentarios sobre su supuesta foto en 'topless'

A.S. La finalista de OT 2017 ha compartido varias imágenes de sus vacaciones en Ibiza, donde disfruta del relax y la desinhibición con sus amigas. En una de ellas, aparece el grupo de espaldas sin la parte de arriba del bikini, gesto que ha sorprendido a algunos de los fans de la ex triunfita.

Ante comentarios como "madre mía, como haya hecho topless..." Aitana no se ha quedado callada y se ha visto obligada a explicar la foto y su manera de pensar con una extensa publicación en Twitter.

En la explicación, Aitana aclara que no hizo 'topless' sino que solamente de desabrochó la parte de atrás del bañador por una razón. "No hice topless porque ahora soy una persona pública y sí, me da miedo que alguien pueda hacerme una foto... pero ¿Por qué? Son tetas con sus correspondientes pezones", ha explicado la joven.

Aitana también ha criticado la hipocresía de algunos usuarios en la imagen, que ya suma más de 10.000 retuits y 34.000 me gusta.

"Me encanta que se luche por la libertad de cada cuerpo y que siempre vea comentarios del tipo 'cada uno hace lo que quiere con su cuerpo' 'la mujer es libre de hacer lo que quiera al igual que el hombre, sin que se le juzgue'. Y luego salgan unas fotos mías en un barco sin enseñar nada (sólo la espalda al descubierto) y ya se empiece la gente a escandalizar"

Por último, la cantante de 'Arde' y 'Lo malo', explicaba el porqué de la publicación, ya que siempre le aconsejan que no se meta en estos temas, pero ella considera que ahora cuenta con tengo una "herramienta como son las redes sociales para decir algo de vez en cuando coherente".