La Fundación Francisco Franco se querellará contra Wyoming y 'El Intermedio'

L.T. La Fundación Francisco Franco ha comunicado que se querellará contra ‘El Intermedio’ y Wyoming por los ‘gags’ con los ‘restos’ del dictador con los que el programa de La Sexta ha comenzado la temporada.

El lunes 3 de septiembre el presentador comenzó el programa con una sorpresa, acogiendo los ‘restos’ de Franco en un ‘sketch’ en el que se podía ver un féretro con un muñeco caracterizado como Franco. “Hemos decidido albergar temporalmente el cadáver embalsamado de Francisco Franco. Creo que se sentirá muy a gusto, se encuentra en un polígono alrededor de algo que siempre le ha gustado mucho, ¡cunetas!", explicó.

VÍDEO | @DaniMateoAgain se "reconcilia" con Franco y acaba haciéndole el boca a boca al dictador: "¡Le estás metiendo toda la lengua!" https://t.co/r1HXoP5NNt #elintermedio — El Intermedio (@El_Intermedio) 3 de septiembre de 2018

Dani Mateo hizo todo lo posible porque el muñeco del dictador estuviese a gusto en el plató. Tras tirarlo al suelo sin querer, el cómico intenta 'reanimarlo' con un boca a boca sin mucho éxito: "¡Lo he terminado de matar!", aseguró.

El martesDani Mateo acabó haciéndole el boca a boca después de haberle tirado al suelo sin querer. Para disculparse, el humorista fue a darle un beso y el muñeco volvió a caer al suelo. "¡Que ya me conocen en los juzgados, no me puedo permitir otra querella!", aseguró el periodista. Al intentar subirle de nuevo al féretro los le rompieron los brazos. “Es un dictador, no un Mister Potato”, añadió Mateo.

VÍDEO | El mercado energético anticipa que el precio de la luz va a seguir subiendo en los próximos meses https://t.co/xhG2Cz9C9x #elintermedio — El Intermedio (@El_Intermedio) 6 de septiembre de 2018

Y este miércoles el programa contactó con una ‘medium’ que habló con el espíritu de Francisco Franco.

"No es libertad de expresión, sino una muestra vil de odio y rabia", aseguran desde

​