Mercedes Milá: "Cuando hablo de GH me crea un problema"

EP / Madrid Mercedes Milá vuelve a la televisión después de una dura etapa, en la que ella misma confesó que estuvo sumergida en una complicada depresión, pero la presentadora esta "recuperadísima" e inmersa en lo que más le gusta: un programa de entrevistas en el que es totalmente libre y hace con el carácter que le caracteriza lo que le da la gana.

'Scott y Mila' es el programa que ha devuelto la ilusión a la periodista y por eso mismo ha decidido pasar por el photocall de Movistar + posando para sorpresa de todos con el perro que da nombre al programa y que la acompañará durante esta aventura, además tal y como ella misma reconoce se ha convertido en su mejor antidepresivo.

"Vengo acompañada de Scott que es el perro que da nombre al programa que voy a hacer en Movistar que se llama 'Soctt y Mila' un programa de entrevistas diferentes a las que he hecho hasta ahora y en las cuales el perro marca mi subjetividad. Voy a hacer lo que quiera, espero que la gente lo compre", explica emocionada Mercedes Milá. De sus ganas de volver a la televisión confiesa: "Sí, muchas, tenía muchas ganas pero tenía ganas de volver con un producto pequeño, grabado, muy cuidado y vivir más tranquila, el estrés me ha pasado

demasiadas facturas, este perro me ha dado la vida y por eso lo traigo", sentencia.

Además, Mercedes aborda este nuevo proyecto con las pilas cargadas y asegura que después de las vacaciones se encuentra "recuperadísima". Pero prefiere no hablar de Gran Hermano, aunque este jueves no piensa perderse el inicio de una nueva temporada del reality que presentó durante muchos años: "Yo es que no es que no te quiera contestar, pero es que cada vez que hablo de GH me crea un problema, prefiero simplemente decir que les deseo lo mejor del mundo a mis compañeros y que fueron los años más felices de mi vida profesional y punto", responde tajante, sin embargo al y como declara no volvería a presentarlo: "eso está en el pasado para mí, la vida está para adelante y con Movistar".