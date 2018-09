Los cinco 'momentazos' vistos esta semana en televisión

V.S.M. Esta semana ha dejado algunas perlas que pasarán a la historia de la televisión.

Las redes sociales han estado llenas de comentarios, gracias a momentos tan memorables como el de Carmen Lomana en 'MasterChef Celebrity'.

La confesión más surrealista de Carmen Lomana

Carmen Lomana ha regresado este domingo a 'MasterChef', tras el desmayo que sufrió la semana pasada. La concursante se mostró de lo más activa durante las pruebas, despejando así todas las dudas sobre su estado de salud.

Lomana lo dio todo en la preparación de un plato que le pidió Saul Craviotto, quien fue el invitado del programa. Fue en ese momento cuando la concursante pronunció unas palabras que no han pasado por alto. "Yo soy vegetariana pero no de carne, solo de mamíferos".

Críticas a Aitana en su regreso a 'Operación Triunfo'

Aitana volvió este miércoles a pisar el escenario de 'Operación Triunfo'. La antigua alumna de la academia más popular de la televisión, se convirtió en la gran estrella de la noche pero la interprete de 'Lo malo' no estuvo a la altura de la ocasión.

La finalista de 'OT 2017' cantó en el plató que la vio nacer como artista 'Telefono', su nuevo éxito pero su nerviosismo le jugo una mala pasada y la llevo a hacer una de las peores actuaciones de su vida.

La cantante no quiso dejarlo ahí, así que a través de las redes sociales"Siento no haber podido controlar mi emoción. Os quiero mucho y espero conseguir ser más fuerte poco a poco y poder superarlo... todo", escribió en Twitter.

En cuanto ha terminado su actuación nos ha dejado un mensaje muy especial para todxs vosotrxs ?? ¡Te queremos mucho @Aitanax ! ???? #OT18Gala1 pic.twitter.com/OYXGwZP5XL — OT 2018 (@OT_Oficial) 26 de septiembre de 2018

Pocas horas después, Aitana decidió escribir una carta para volver a pedir disculpas.. No me he acostumbrado todavía a la idea de estar tan expuesta. Si guardo cosas para mí es porque a veces necesito saber que hay algo mío", explicaba.

Noelia, primera favorita de 'OT 2018'

La malagueña Noelia se convirtió este miércoles en la primera favorita de 'Operación Triunfo 2018'. La joven artista se subió al escenario, junto a Alba Reche, para interpretar el mítico tema 'Respect' de la recientemente fallecida Aretha Franklin.

Su actuación fue de lo más aplaudida y la alzó al podium de 'OT 2018'.

La rectificación de 'Pasapalabra'

Este miércoles Mario fue eliminado de 'Pasapalabra' pero el concurso le dará de nuevo una oportunidad en el programa tras comprobar que durante la prueba final del rosco del martes el programa cometió un error.

"Empieza por N. Apellido del tenista que ganó el Open de Estados Unidos en la edición de 1969", formuló Christian Gálvez. "Nastase", contestó Mario. Y el espacio de Telecinco dio por errónea la respuesta, diciendo que el ganador fue John Newcombe.

Pero en realidad ninguna de las dos respuestas era correcta. Un comentarista especializado en tenis del canal Eurosport, Fernando Gómez, hizo saber al programa que estaban equivocados y que ese año Laver ganó el Grand Slam, es decir, los cuatro torneos del circuito internacional: El Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open.

Revisad la documentación @pasapalabraT5. ¿Cómo podéis afirmar en una pregunta que el apellido del ganador del US OPEN de 1969 empezaba por "n" y es Newcombe? Fue Laver, que hizo el Grand Slam ese año. El perdedor lo ha hecho con los mismos aciertos (más fallos). Podría impugnar. — Fernando Gómez (@fgomezsaez) 25 de septiembre de 2018

Mario perdió la prueba porque termino el rosco con un fallo más que su contrincante, Fran y el miércoles fue eliminado del concurso.

'Pasapalabra' admitió su error y ha asegurado que dará una nueva oportunidad al concursante próximamente.

Mario regresará próximamente a @pasapalabraT5 porque ayer se le formuló una pregunta errónea en el rosco. ¡Gracias a los tuiteros por avisarnos! — Mediaset España (@mediasetcom) 26 de septiembre de 2018

Aplaudido alegato de Sandra Sabatés

Sandra Sabatés ha protagonizado este jueves en 'El Intermedio' un potente alegato contra la gestación subrogada. La presentadora ha mostrado su posición contra los conocidos como "vientres de alquiler" a los que ha calificado como una técnica de "mercantilización" de la mujer.

VÍDEO @El_Intermedio | El rotundo mensaje de @sandrasabates11 sobre la gestación subrogada: "El deseo de tener hijos no puede pisotear los derechos de las mujeres" https://t.co/0PocLCtqSB — laSexta Noticias (@sextaNoticias) 28 de septiembre de 2018

Las palabras de Sandra Sabatés no han tardado en hacer eco en las redes sociales, donde numerosos internautas han aplaudido la reflexión de la presentadora.