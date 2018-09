Soraya triunfa en la primera gala de 'Tu cara me suena'

Después de largos meses de espera, por fin volvió a la parrilla 'Tu cara me suena', el talent show de Antena 3. El programa viene cargado de novedades para competir con fenómenos como 'Mi casa es la vuestra'. Sin embargo, en el jurado, no ha habido cambios, ya que los cuatro jueces para esta nueva edición son los mismos de la anterior: Ángel Llàcer, Carlos Latre, Lolita Flores y Chenoa.

Lo que sí ha cambiado son las reglas. El pulsador para sortear las canciones tendrá la casilla llamada 'Te lo robo' y si un concursante cae ahí podrá robarle la imitación a cualquiera de sus compañeros. La opinión del pública continuará siendo trascendental y el programa seguirá apostando por 'El Reto'. 'Dos en uno' y 'Training Vip'.

Entre los concursantes: la extriunfita y eurovisiva Soraya Arnelas, Anabel Alonso, el actor en la serie 'Paquita Salas' Brays Efe, Carlos Baute, el actor Jordi Coll, la integrante del grupo Lola Índigo y exparticipante en Operación Triunfo 2017' Mimi Doblas, la ganadora de «Factor X» María Villalón, José Corbacho y Manu Sánchez.

Ayer, jueves, 'Tu cara me suena' arrancó lleno de limusinas, alfombras rojas y bailarines con esmoquin. Entre toda la parafernalia hollywoodiense, se estrenó Mimi, que imitó a Elena Foureira. La propia artista ayudó a la ex de 'OT 2017' con la coreografía. El resultado fue excelente. "It's Amazing!", dijo la cantante.

Después fue el turno de José Corbacho, quien vestido de blanco y con una peluca, imitó a El Puma. Con gracia, Corbacho logró poner en pie al público asistente y causó buena impresión al jurado. Muy sonado fue el número que brindó Carlos Baute, que logró meterse en la piel del mismísimo Elvis Presley. El cantante venezolano deleitó a todos los espectadores con la canción 'It`s now or never'.

Para Brays Efe «estar aquí significa una gran oportunidad porque permite hacer una cosa diferente cada semana" . "Creo que lo más importante es ser un artista 360", comentó el actor antes de salir al escenario para imitar a Bud Bunny.

Pero, sin ninguna duda, el que más transmitió al público la noche del jueves fue Manu Sánchez, que inundó el plató de sonoros aplausos. La actuación no fue nada sencilla, sin embargo, gracias a sus dotes musicales, Sánchez logró el éxito. Su papel de Rod Stewart cantando 'Have you ever seen the rain' fue uno de los números de la noche. El público en el bolsillo. Sin embargo, y a pesar de tener al público convencido y en pie, el jurado no opinó lo mismo. Lapuntuación de los jueces fue baja.

Al final, el jurado hizo público su veredicto. Con 46 puntos, la ganadora fue Soraya Arnelas, que cantó «Swish, swish» de Katy Perry. Segunda terminó la integrante de 'Lola IÍndigo', Mimi Doblas con 38 puntos y en tercer lugar el catalán acabó Jordi Coll, que imitó a Robin Williams, con 37.