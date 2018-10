Los cinco 'momentazos' vistos esta semana en televisión.

U.M. La semana ha vuelto a dejarnos grandes 'momentazos' televisivos. Desde el susto con el fuego que tuvieron en 'MasterChef Celebrity', hasta la vuelta llena de polémica de Mimi a 'Operación Triunfo'. Las redes sociales se han llenado de comentarios gracias a estos instantes memorables.

El susto de muerte de 'MasterChef Celebrity'

La última edición del 'talent' culinario vivió un momento de mucha tensión debido lo que ocurrió en la prueba de exteriores. Al jugador de rugby Jaime Nava se le fue de las manos con un plato que acabó en llamas. Sus compañeros observaban atónitos la escena mientras el concursante se bloqueó y reaccionó de la peor forma posible.

El participante llevó el plato en llamas a un lugar alejado, pero no sabía qué hacer para apagar el fuego. Fue el chef Pepe Rodríguez el que acabó con el problema gracias a una cacerola. Por suerte, el episodio no tuvo mayores consecuencias, ya que Nava había colocado el bol en llamas junto a una estufa de gas, por lo que podría haber salido todo mucho peor.

La sorprendente postura de yoga de Cristina Pedroche

La colaboradora de 'Zapeando' revolucionó las redes sociales con una nueva imagen colgada en Instagram. En este caso, Cristina Pedroche publicó una fotografía en la que realizaba una sorprendente postura de yoga. "Yo siempre metida en líos", comentó la presentadora junto a la pose casi imposible.

El encontronazo de Ana Rosa Quintana con un tuitero

La presentadora se enfrentó en Twitter a un usuario que la criticó por las palabras que Ana Rosa Quintana le había dedicado a Carlos Lozano en la visita de éste a su programa matinal. A ella no le gustaron las declaraciones de Lozano sobre Mónica Hoyos y se lo hizo saber: "No se puede hablar a una mujer así. Ella, mucho más lista que tú, mantuvo la calma. Está muy mal lo que hiciste, Carlos".

La respuesta de Ana Rosa Quintana no gustó en Twitter, donde llovieron las críticas. Entre ellas, destacó una a la que la presentadora no dudó en contestar mediante un mensaje privado.

La señora Ana Rosa ardida por mi tweet retratandose así misma y diciendo básicamente que como tengo 26 seguidores no tengo derecho a opinar porque es jugarmela. HOLA? #GHVIP2O #GHVIP3O pic.twitter.com/Jy9talUflr — Chriscky (@chriscky_) 2 de octubre de 2018

El tenso enfrentamiento entre Suso y Miriam en 'GH VIP'

Esta semana 'Gran Hermano VIP' ha dejado una de las noches más polémicas de la edición. Los concursantes Suso y Miriam Saavedra protagonizaron un tenso enfrentamiento. Todo ocurrió durante una de las fiestas, donde la actitud de la segunda en disputa hizo que Suso perdiera los nervios: "No tienes respeto. Te sientan muy mal las fiestas. Has llamado a Aurah zanahoria, das collejas, al otro le tocas el culo... Te voy a llamar chupachups... Eres un chupachups y no tienes cabeza... No tienes valores, ni educación, estás mal y podrida...".

Aurah y Makoke tuvieron que intervenir para calmar a Suso mientras Miriam le tiraba besos al aire y le decía que es "una mierda y una caca". La ex de Carlos Lozano no se quedaba ahí y continuaba: "Es un déspota, asqueroso y repugnante".

El polémico regreso de Mimi a 'OT'

La primera expulsada de la exitosa edición de 2017 volvió a 'Operación Triunfo' esta semana. Su regreso dio mucho que hablar y no estuvo exento de polémica pese a los aplausos de sus seguidores por su actuación. Mimi interpretó su tema 'Ya no quiero ná'.

Sin embargo, no fueron todo piropos, ya que la jurado invitada de la segunda gala de 'OT 2018', Julia Gómez Cora, afirmó que "Mimi no es bailarina pero se lo cree". Por su parte, la cantante no tardó en contestarla a través de Twitter.