Ana Torroja carga contra 'OT' por censurar "mariconez"

C. G. Ana Torroja ha dado un golpe sobre la mesa y ha cargado duramente contra la dirección de 'Operación Triunfo'. ¿El motivo? El concurso ha decidido cambiar la letra de una de las canciones míticas de Mecano por considerarla homófoba.

Una de las concursantes, María, comenzó hace unos días su propia batalla personal contra la letra de 'Quédate en Madrid' del grupo madrileño. La joven se negaba a cantar la parte de la canción que dice 'siempre los cariñitos me han parecido una mariconez', al considerar esta última palabra "un insulto muy homófobo".

La dirección del programa decidió entonces dar permiso a María para cambiar 'mariconez' por 'gilipollez', algo que no ha sentado nada bien a Ana Torroja. La cantante y miembro del jurado de esta edición de 'Operación Triunfo' ha estallado duramente en las redes sociales y ha asegurado que ella no ha dado ningún permiso para cambiar la letra de la canción.

YO NO HE AUTORIZADO a nadie cambiar la letra de una canción que sigo cantando hoy en día. No estoy de acuerdo en cambiarla y no soy quien para hacerlo. El autor de la canción es José María Cano, él la escribió para Mecano y NADIE puede modificar una letra sin el permiso del autor