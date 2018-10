TVE pide perdón a la Falange por un comentario en 'OT'

V.S.M. El pasado 28 de septiembre Dave, concursante de 'Operación Triunfo 2018', y Noemí Galera, directora de la Academia, protagonizaron una conversación que está trayendo cola. El joven andaluz afirmó que "yo me he cagado en la Falange", a lo que Galera contestó, "en esos también me cago yo".

Tras escuchar dichas afirmaciones, la Falange Española de las JONS reaccionó publicando el siguiente mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Además de maleducada @NoemiGaleraN es muy cínica. Porque les está pidiendo a los chavales que tengan respeto y ella insulta a un partido político legal como @fedelasjons

Todo esto pagado con dinero público @rtve #OTDirecto28SEP

Encantados de ir a explicaros nuestras propuestas pic.twitter.com/jyXUzGQZI1 — Falange Española (@fedelasjons) 28 de septiembre de 2018

Además, según ha publicado OKDiario, la formación hizo llegar un email al ente público pidiendo disculpas ante los citados comentarios. Ahora ha llegado esa respuesta de TVE, también en forma de correo electrónico. En el mismo, Ángel Nodal, Defensor de la Audiencia de RTVE, lamenta un comentario "tan desafortunado" y lo califica como "intolerable". En esa línea, explica que "estamos en contra de ese tipo de comentarios" y promete tomar "las medidas necesarias para que estas acciones no se vuelvan a repetir".