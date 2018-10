Jesús Cintora, amenazado de muerte

M.G. Este lunes 15 de octubre Jesús Cintora fue amenazado de muerte. El periodista y presentador recibió un mensaje a través de Twitter que ya ha puesto en conocimiento de la Policía Nacional.

El colaborador de 'La Sexta Noche' acompañó el mensaje del tuitero con un "atención @policia". En el tuit se puede observar cómo el usuario amenaza al periodista con "pegarle un tiro" porque "es fácil" localizarle. "En la Gran Vía sueles estar mucho", añade.

Atención @policia RT @JamesTublin: @JesusCintora SI NO CONSIGO APOYOS DE VOX , YO MISMO ME ENCARGARE DE PEGARLE UN TIRO AL HIJO DE PUTTISIMA DE JESUS CINTORA ME CAGO EN SUS MUERTOS QUE MAL ME CAE , PERO ES FACIL LOCALIZARTE , EN LA GRAN VIA SUELES ESTAR MUCHO...