'OT 2018': María se alza como la favorita, mientras Ana Torroja es abucheada

M. García La inmunidad tiene un nombre y ese es el de María. La concursante ha sido la primera en cruzar la pasarela al alzarse como la favorita de la audiencia con una actuación que se ha visto envuelta en polémica durante toda la semana.

La madrileña ha interpretado junto a Miki 'Quédate en Madrid' de Mecano, en la que finalmente han tenido que entonar la palabra 'mariconez' tras intentar cambiarla por 'estupidez'. Para sorpresa de todos, el público ha coreado 'estupidez' al final de la actuación y ha ovacionado a los dos concursantes.

Antes de que comenzara la actuación, Roberto Leal ha charlado con los dos concursantes. El presentador de 'Operación Triunfo' ha querido aclarar que "la dirección del programa respeta los derechos de autor de la canción", y que por ese motivo se tenía que cantar dicha versión.

Ante estas palabras, Miki ha señalado que para ellos 'mariconez' "es una palabra que a nosotros nos molesta muchísimo porque no nos imaginamos que ahora mismo no sea concebida como un insulto hacia un colectivo", aunque reconoce que "Mecano es un grupo mítico y no podemos quedarnos solo con una palabra".

Ana Torroja, el blanco del público

Ana Torroja también se ha pronunciado sobre la polémica. La cantante de Mecano ha afirmado que "el debate es sano siempre y la libertad de expresión es un derecho de todos, siempre que se haga desde el respeto y la tolerancia".

La miembro del jurado ha felicitado y agradecido a Miki y María por el número que han interpretado, aunque esto no le ha servido para ganarse el apoyo del público. Torroja ha sido abucheada a su entrada al plató y ha protagonizado los comentarios más sarcásticos de las redes.

Se ve que esta noche el jurado no está para mariconeces. #OT18Gala4 pic.twitter.com/vWbeKtf4dQ — uri blume (@Sr_Urii) 17 de octubre de 2018