'MasterChef': Emocionante adiós de María Castro

M. García 'Masterchef Celebrity' dice adiós a una de las concursantes que se perfilaba como una de las finalistas. María Castro ha sido la octava expulsada del 'talent' culinario, dejando a sus compañeros y a la audiencia desconcertados.

Después de enfrentarse a la prueba de eliminación, que consistía en elaborar recetas usando utensilios de cocina molecular -una cuchara de esferificaciones, una pipa de ahumar, un soplete, un sifón o una bolsa al vacío-, Castro fue señalada para abandonar las cocinas. La actriz no pudo vencer a Ona Carbonell, Antonia DellAtte y Mario Vaquerizo y terminó despidiéndose de la cocina de 'Masterchef Celebrity': "Me voy contenta porque he aprendido muchas cosas y unos compañeros excepcionales. Volvería a entrar por esas cocinas sin pensármelo".

Las lágrimas de Eva González

Cuando los jueces pronunciaron su nombre, el silenció invadió el plató del programa. María Castro era uno de los rivales a batir pues ha sido señalada en múltiples ocasiones como una futura ganadora. Así se lo hizo saber Eva González, que no pudo contener las lágrimas y le transmitió su sorpresa por despedirla: "Te perfilabas como ganadora".

Para la actriz solo quedan las sonrisas y el trabajo realizado: "Si he sido la alegría en estos programas es lo que os habéis llevado porque lo he disfrutado mucho". Antes de marcharse les dedicó unas bonitas palabras a sus compañeros, que para ella "son excelentes todos". "Pasároslo fenomenal, no os enfadéis porque es un juego y que gane el mejor, os llevo en mi corazón", les decía.

La expulsión de María Castro, la alegría de 'Masterchef Celebrity', no ha gustado mucho a la audiencia del programa:

Que me han echado a María Castro de máster chef ??. Y luego están personas como la Lomana y Antonia ahí. Yo no entiendo nada ?? #MCCelebrity — Lore???? (@lore_1419) 21 de octubre de 2018

#MCCelebrity lo siento pero que concursantes como Oscar Higares y María Castro estén fuera y Carmen Lomana lleve una sola prueba de eliminación (no sea que se "desmaye" otra vez) pone en seria duda a la producción del programa — Rafa Sanz (@rafalillo1989) 21 de octubre de 2018

Que pena que sea María Castro la expulsada de #MCCelebrity ?? pic.twitter.com/0jEuUq1U7B — Amanda Sntm (@zampatelmundo) 21 de octubre de 2018

Estoy bastante sorprendido, desconcertado, con la expulsión de María Castro de #MCCeIebrity. ?? Una persona que ha demostrado ser una trabajadora brutal, dando siempre lo mejor de ella con una sonrisa en la cara. Se ha ido del programa y Carmen Lomana sigue todavía... — Carlos Cánovas (@CarlosCanovas96) 21 de octubre de 2018