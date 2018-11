Josep Pedrerol se hace viral por su nuevo peinado

M. García Josep Pedrerol se ha convertido en tendencia por su nuevo look en 'El Chiringuito de Jugones'. El presentador apareció con un peinado diferente este miércoles en su programa, algo que ha sorprendido a todos.

Sin su gomina característica, el conductor se mostró con el pelo suelto, peinado casi con raya en medio y cayendo a ambos lados.

Esto no ha pasado desapercibido para la audiencia, que ha comentado y opinado sobre el cambio de aspecto de Pedrerol, convirtiéndolo inmediatamente en tendencia.

Esto es lo que se me ha venido a la cabeza justo al ver a Pedrerol con su nuevo peinado pic.twitter.com/eK6q8kduYH

El 8 de noviembre de 2018 ya es una día histórico para la humanidad. Pedrerol sin gomina. De esta no me recupero. Me acaba de cambiar la vida. pic.twitter.com/8izW2hbcCM