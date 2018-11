Boris Izaguirre se queda sin la final de 'Masterchef Celebrity'

M. García 'Masterchef Celebrity' expulsó en la noche de ayer 11 de noviembre a su último concursante. Boris Izaguirre se ha quedado a tan solo un programa de disputar la gran final después de perder contra sus compañeros en los duelos de la prueba de eliminación, algo que acabó exasperándole.

Para elegir a los tres finalistas que acompañarían a Ona Carbonell en la gran final (la medallista olímpica había superado con creces la prueba de exteriores), el programa tenía preparado una prueba mítica, elegir un duelo tras otro hasta vencer. Mario Vaquerizo fue el que comenzó escogiendo a Boris Izaguirre y ya el presentador no consiguió salir de allí. Fue vencido hasta en tres ocasiones por su compañero, por Antonia Dell'Atte y, finalmente, por Paz Vega.

Ya sentado junto a Eva González, Boris bromeaba que no podía irse del concurso sintiéndose perdedor y que para él participar en el 'talent' culinario ha supuesto una nueva oportunidad de vida: "Para mí este era un segundo tren y estoy muy agradecido de haberlo tomado". Lejos de entristecerse, reconoció a sus compañeros el trabajo realizado. "Hubiera sido espantoso que compitiera porque alguno de ellos no estuviera ahí (en la galería)", confesó el escritor.

Haciendo balance del programa, el presentador reconoció sus fallos: "Es probable que no sea el mejor alumno, pero he aprendido algo más que cocinar, ser mejor persona". Y es que de las cocinas de 'Masterchef Celebrity' sale una nueva versión de Boris Izaguirre. "Me ha hecho mucho más responsable en una etapa de mi vida en la que ya podría pensar que lo tenía todo. Volver a aprender ha sido fantástico, ha sido como una rehabilitación", explicó.

Una final con menú de Jordi Cruz

La final de 'Masterchef Celebrity' se celebrará el próximo domingo 19 de noviembre con cuatro rostros muy conocidos: Ona Carbonell, Mario Vaquerizo, Antonia Dell'Atte y Paz Vega.

¡Ona Carbonell, Mario Vaquerizo, Antonia Dell'Atte y Paz Vega son los finalistas de #MCCelebrity! Vuelve a ver los mejores momentos del programa de hoy ?????????? https://t.co/wvUykzTH7l pic.twitter.com/AECR26SC2F — RTVE (@rtve) 12 de noviembre de 2018

Para que los finalistas se lleven el título, tendrán que pasar por una prueba en plató y otra en exteriores con un menú diseñado por el propio Jordi Cruz. La exigencia de las elaboraciones se verá incrementada con los jueces para los que tendrán que cocinar, personalidades del mundo de la costura y los tres jueces del programa 'Maestros de la Costura' (Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain).

Paz Vega expuso lo que muchos espectadores piensan sobre la resolución de la gran final: "Tengo unos compañeros muy buenos y no va a ser nada fácil". A diferencia de las anteriores ediciones, en esta ocasión serán tres las cocineras y un solo cocinero los que lucharán por alzarse con el título de 'Masterchef Celebrity'. ¿Quién se hará con la victoria?