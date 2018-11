Ona Carbonell, ganadora de 'Masterchef Celebrity'

M. García Los fogones de 'Masterchef Celebrity' ya tienen un nuevo nombre de oro. Ona Carbonell se ha alzado con la victoria de la tercera edición del 'talent' culinario tras enfrentarse en un ajustado duelo a Paz Vega. Así, la medallista olímpica se ha convertido en la primera mujer en hacerse con el triunfo de la versión 'celebrity'.

Arropada por sus padres, su abuela y su pareja, la nadadora apostaba por un menú inspirado en las aguas que tantas alegrías le han dado. "Está basado en el medio acuático que es mi vida. Es un homenaje a mi vida y a mi pasión", explicaba cuando los jueces la visitaban durante el cocinado, haciendo hincapié en su lucha por el triunfo: "Siempre se va a por el oro".

ONA, ONA ONA... ¡¡ONA, CAMPEONA!! ???????? ¡@onacarbonell NO TIENE LÍMITES y gana #MCCelebrity 3! Se ha salido en @MasterChef_es demostrando su talento... y también la importancia de aplicar los valores del deporte en la vida. ¡Nadie mejor para suceder a @Saul_Craviotto! ???? pic.twitter.com/ooh45gp5iM — COE (@COE_es) 26 de noviembre de 2018

De hecho, el oro le ha hecho sudar la gota gorda a la deportista, que nada más terminar la prueba final se ha fundido en un abrazo con su contrincante. "Ha sido brutal, estoy casi que me mareo", reconocía Carbonell, que donará los 75.000 euros del premio a la Fundación Pequeño Deseo: "Si me lo llegan a decir el primer día...que para mí todos eran super ídolos. ¡Se me ha resistido, pero tengo el oro!".

Paz Vega, subcampeona

Al igual que Ona Carbonell, Paz Vega hacía su pequeño homenaje a su tierra. Con un cocinado más tradicional que el de la ganadora, la actriz se rompió a llorar nada más dejar los fogones. "No pensé que un 'talent show' pudiera removerme tanto por dentro como me ha removido 'Masterchef Celebrity", reconocía.

Polémica ganadora

Por otro lado, la final no ha estado exenta de polémica. Aunque Ona Carbonell era una de las concursantes que se metían en el bolsillo al público, muchos se han indignado cuando se alzaba como ganadora del concurso. Y es que la nadadora olímpica pasó semanas entrenándose con los chefs de El Celler de Can Roca.

Las redes se han llenado de comentarios cargando contra la decisión del jurado, ya que su rival en la final, Paz Vega, se enfrentaba a una desventaja. Incluso han llegado a tachar de "tongazo" que Ona Carbonell fuese la ganadora.

#MCCelebrity Enhorabuena a los Roca por ser ganadores de Master Chef Celebrity 3, Paz la campeona moral del programa sin ninguna duda. — jomaizrorama (@Jomaizrorama) 25 de noviembre de 2018

Vaya TONGAZO que gane @onacarbonell cuando le han preparado el menú los Roca. Así gana hasta mi abuela. @PazVegaOficial es la verdadera ganadora, sin ayuda ni formación externa. #MCCelebrity — Nuria REAL MADRID ???? (@madrid13nadamas) 26 de noviembre de 2018

Cantazo del 15 en #mccelebrity Ona llevará semanas practicando con los Roca estos platos, como para no llevarlos bien pulidos, todos sabemos quien va a ganar y son LOS ROCA, tienen el trofeo que les faltaba.... — José Ruz Sanchez (@triun125) 26 de noviembre de 2018

No es justo, ella aprendía como sus compañeros en el concurso, y después con los Roca, casi na. Eso no debería estar permitido. Ganadora Paz — María (@Mara60704732) 26 de noviembre de 2018