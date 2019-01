La supresión de los informativos Cuatro y otras polémicas de Mediaset

G.T Esta semana hemos sabido que Cuatro suprimirá sus informativos diarios por falta de audiencia a partir del próximo 15 de febrero. Mediaset, grupo al que pertenece el canal generalista, ha decidido prescindir de la edición del mediodía de las 14:00 horas y de la edición de la noche a las 20:00 horas.

La noticia ha cogido por sorpresa a los usuarios ya que ninguna cadena nacional, ni pública ni privada, había tomado antes una decisión similar. También a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) que ha mostrado su "preocupación" mediante un tuit escrito por su presidente, Nemesio Rodríguez.

FAPE sigue con gran preocupación noticias planes Mediaset cierre informativos Cuatro. La @fape_fape rechaza cierre de espacios al periodismo para beneficiar al entretenimiento. Con ello se degrada la imprescindible pluralidad informativa q necesitan ciudadanos para ser más libres — nemesio rodríguez (@RdrguezNemesio) 8 de enero de 2019

Los informativos de Cuatro cerraron 2018 como los menos vistos de las principales cadenas generalistas. La decisión, no exenta de polémica, aboga por dedicar más espacio al entretenimiento y centrar la información en un nuevo formato vespertino que presentará Carme Chaparro. E, inevitablemente, surge la duda: ¿debe el entretenimiento copar toda la parrilla porque es más rentable? ¿Debe la información periodística desaparecer de un canal porque genera poca audiencia?

Esta es la última, pero no la única polémica en torno a Mediaset.

El grupo de comunicación tiene en su archivo algunos capítulos espinosos relacionados, sobre todo, en la forma de prescindir de caras conocidas de Cuatro. Marta Fernández, por ejemplo, dejó de ser un rostro de Mediaset por negarse a presentar el informativo matinal de Telecinco. La periodista fue apartada de su puesto en Noticias Cuatro 1, tras rechazar la propuesta en el canal hermano.

Hoy decimos 'hasta pronto' a @mrtfernandez que emprende nueva etapa vital. ¡Gracias por tu profesionalidad Marta! ???? — Mediaset España (@mediasetcom) 21 de febrero de 2017

También sufrió una amarga salida el periodista deportivo Manolo Lama, quien fue despedido por sorpresa de Deportes Cuatro. Los rumores hablaban de una posible tensión entre él y su compañero de plató, Manu Carreño.

Pese a esas voces, Lama aclaró que no tuvo nada que ver y que nunca le dieron explicaciones. "Fue la decisión de un directivo de Mediaset y punto. Quién me cortó la cabeza fue Paolo Vasile", explicaba a Bluper.

También de forma fulminante fue el fin de la relación con Risto Mejide, después de nueve años. Mediaset había atribuido que la marcha del publicista se debía a cuestiones económicas, a lo que el respondió: "La elegancia, Mediaset, es donde dices basta".

Después de 9 años es una pena acabar con un comunicado así. Pero en fin. No lo discutiré. La elegancia, @mediasetcom, es donde dices basta. — Risto Mejide (@ristomejide) 16 de febrero de 2015

Tras pasar un año en Atresmedia, Mejide volvió a fichar por Mediaset, donde continúa actualmente trabajando.

Algo similiar pasó con Pedro García Aguado en 2012. La cadena mandó un comunicado que rezaba que no había podido retener al coach de 'Hermano mayor' ya que "había recibido una oferta económica desorbitada para la situación del sector".

No obstante, laSexta explicó que ellos no estaban en condiciones de hacer ofertas desorbitadas: "García Aguado no se viene a la cadena por cuestiones económicas sino por cuestiones profesionales". Así lo corroboró el implicado que explicó que se fue de Cuatro porque él quería hacer otras cosas y la cadena quería continuar con lo mismo.

La cantante Malú también se ha visto afectada por las decisiones de Mediaset. Las altas esferas de la compañía dieron la orden en 2018 de cancelar todo lo que estaba vinculado a la cantante.

Al parecer, la cantante habría accedido a ser jurado de 'La Voz' de nuevo, pese a que el programa se iba a la competencia directa. Pero esa no es la única rencilla. Todo habría sucedido después de que Telecinco le propusiera hacer lo mismo en 'Idol Kids', un espacio del mismo formato que el anterior y que ni siquiera se acabó emitiendo. Ni Malú ni Mediaset se pronunciaron sobre el asunto.