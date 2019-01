Almudena Cid se derrumba en 'Pasapalabra' tras sorprender a Christian Gálvez

S.B.G. Después de años de relación, Christian Gálvez y Almudena Cid aún tienen muchos momentos que compartir, en esta ocasión en el programa que los unió. La exgimnasta quiso mostrar su apoyo al presentador de ‘Pasapalabra’ en directo tras las acusaciones por intrusismo que ha venido sufriendo. Un mensaje tras el que, visiblemente emocionada, besó a su pareja y rompió a llorar.

"Quiero darte las gracias (…) me he dado cuenta de todo lo que has hecho y de cómo eres un referente para mí. Por la pasión que inviertes en Leonardo en tu investigación y en todo lo demás, que me has hecho ver que podía escoger otra profesión que no estuviera vinculada al mundo del deporte, como la interpretación o escribir un libro, sin tener una mirada crítica o que juzgase que yo quisiera seguir otro camino (…) gracias a ti he podido elegir otro camino" finalizó su discurso.

Gálvez ha sido acusado en reiteradas ocasiones de intrusismo laboral, la última por parte del comité Español de Historia del Arte. Según la CEHA, el presentador se aprovechó de su “popularidad televisiva” para conseguir el papel de comisario de la exposición Leonardo da Vinci. Recientemente, Gálvez explicó en una entrevista que aquellas acusaciones no eran nada nuevo: “cuando fui reportero era un intruso en el periodismo, cuando escribí mi primera novela también fui un intruso en la literatura. Respeto la opinión de todo el mundo, pero no la comparto.”, sentenció.